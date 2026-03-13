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Campeones con Colo Colo, la U y la UC: los jugadores más destacados que no encontraron equipo en la Primera B

En un listado encabezado por Mauricio Isla, son varios los futbolistas habituales del mercado chileno que no consiguieron equipo ni en Primera División ni en la Liga de Ascenso.

Javier Catalán

Agencia Uno

Agencia Uno

El jueves recién pasado terminó el mercado de fichajes de la Primera B y, si bien varios equipos se reforzaron a última hora, hubo varios jugadores que se quedaron sin club para este primer semestre del torneo.

La lista está encabezada por Mauricio Isla, lateral derecho que, tras no renovar con Colo Colo, no pudo encontrar equipo, pese a que en algún momento tuvo acercamientos con Everton de Viña del Mar.

Otro exalbo que se quedó sin oportunidades en el fútbol chileno fue Matías Moya, extremo de 27 años que en el “Cacique” nunca tuvo mayor protagonismo y que, tras jugar cedido en Deportes Iquique en 2025, ahora tendrá que esperar hasta mitad de temporada si quiere seguir en el país.

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Un campeón con Universidad Católica que tampoco siguió en la Primera B, pese a su deseo, fue Stefano Magnasco, lateral por ambas bandas que, tal como él mismo confesó, fue rechazado por distintos equipos por estar lesionado tras su último paso por Deportes Temuco.

Algo parecido es lo que vive Juan Ignacio Duma, reciente goleador de Santiago Wanderers, quien también se quedó sin club y le confirmó a ADN Deportes que esperará hasta junio para recuperarse al 100% de una lesión.

Otro destacado que no estará ni en Primera División ni en la Liga de Ascenso será Luis Casanova, defensor central que descendió con Deportes Iquique el año pasado, pero que anteriormente llegó a ser capitán en Universidad de Chile.

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