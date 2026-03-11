;

Exseleccionado chileno encuentra equipo en la Primera B: fichaje confirmado

El futbolista venía de quedarse sin club en la Primera División del fútbol chileno.

Alex Ibacache, quien fue seleccionado nacional en 2022 con Eduardo Berizzo en la banca de La Roja, fue uno de los tantos jugadores que se quedó sin club en la Primera División este 2026.

En una entrevista que dio el mes pasado, el defensa de 27 años expresó su tristeza por no haber fichado por un equipo del Campeonato Nacional esta temporada. Sin embargo, encontró en la Primera B una oportunidad para seguir desarrollando su carrera.

Este miércoles, Ibacache fue anunciado como nuevo refuerzo de Deportes Antofagasta, elenco que actualmente marcha en el puesto 11 en la Liga de Ascenso.

En el cuadro “Puma”, el zaguero defenderá la sexta camiseta de su carrera tras pasar por Everton, Belgrano, San Lorenzo, Curicó Unido y Cobreloa.

