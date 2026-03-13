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Cambio de esquema y una baja clave: las variantes que prepara Garnero en la UC para enfrentar a Everton

El técnico de los cruzados alista importantes cambios en la formación para recibir al cuadro ruletero en el Claro Arena.

Bastián Lizama

Eduardo Figueroa

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad Católica intentará reencontrarse con las victorias en la Liga de Primera 2026, cuando reciba este sábado a Everton de Viña del Mar por la séptima fecha en el Claro Arena.

Luego de caer ante O’Higgins en Rancagua, el cuadro cruzado tiene la obligación de asegurar los tres puntos en casa para no perder terreno en la parte alta de la tabla y, por lo mismo, Daniel Garnero prepara importantes cambios en su once titular.

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La gran novedad en la formación sería el cambio de esquema: el técnico argentino evalúa dejar atrás su clásico 4-3-3 y optar por un 4-4-2, algo que rompe con lo acostumbrado en San Carlos de Apoquindo.

La apuesta también incluye el retorno de Palavecino a la titularidad para asumir el rol de “10″. Eso sí, tendrá una sensible baja. Según pudo confirmar ADN Deportes, Tomas Asta-Buruaga sufrió la rotura del ligamento cruzado en la última práctica y estará 6 meses de baja, quedando descartado para enfrentar a los “Ruleteros”.

Con este escenario, el DT de la UC ha ensayado dos posibles formaciones. La primera alineación es con Vicente Bernedo en el arco; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristian Cuevas en defensa; Gary Medel, Jimmy Martínez y Matías Palavecino en el mediocampo; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani en delantera.

Mientras que la segunda alternativa, con esquema 4-4-2, está pensada para darle mayor libertad a Palavecino. Esta sería con Vicente Bernedo en el arco; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristian Cuevas en defensa; Gary Medel, Jhojan Valencia, Jimmy Martínez y Matías Palavecino en el mediocampo; Fernando Zampedri y Justo Giani en delantera.

La última práctica de la UC, prevista para esta tarde, será clave. Allí Garnero deberá confirmar su once y definir si apuesta por un nuevo esquema frente a Everton. El duelo ante el elenco ruletero se jugará este sábado desde las 20:30 horas en el Claro Arena.

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