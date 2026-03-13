Este domingo, el Sevilla de los chilenos tendrá un complejo partido por La Liga de España, ya que deberá visitar al FC Barcelona, líder del certamen.

En el marco de este importante duelo, Matías Almeyda, entrenador de los nervionenses, acudió a la protocolar conferencia de prensa, donde tras una serie de preguntas futbolísticas también abordó un tema social.

Al ser consultado por Carmen, una hincha sevillana que padece cáncer y necesita apoyo económico para costear su tratamiento, causa a la que cientos de aficionados del club han aportado, el técnico argentino dejó una profunda reflexión.

“El fútbol tiene algo muy lindo: despierta sentimientos. Para mí, bien utilizado es un remedio para mucha gente, como para muchos de nosotros. Desde ese lugar digo: ¿a cuántos nos da de comer? Si no hubiese sido por el fútbol, en lo personal no sé qué otro trabajo hubiese hecho”, comenzó diciendo el DT de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo.

“Pero fíjense también que el fútbol es el fiel reflejo de las sociedades. Hay guerras y nosotros estamos hablando de un partido; eso quiere decir que no nos importa nada. Esa es la parte triste: que el negocio tiene que seguir y yo me estoy rompiendo la cabeza viendo cómo va a ser el equipo que va a jugar”, agregó en su análisis.

En esa misma línea, continuó sobre los conflictos bélicos. “Pasamos de algo muy lindo a algo casi inhumano. Si cada cohete que tiran vale 50 millones de euros y después decimos que en África hay hambre, ¿por qué en vez de tirar cohetes no llevamos 50 millones de euros en arroz y educación? Seguimos viviendo en un mundo para uno mismo”.

“Fíjense que periodistas, entrenadores, árbitros… está todo muy separado. Esto no era así en ninguna parte del mundo y va en el mismo proceso de que haya una guerra y sigamos jugando. Socialmente el mundo va retrocediendo en todos los aspectos y todos somos parte de esto”, cerró Almeyda.