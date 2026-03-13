“Caballero de la Orden del Imperio Británico”: príncipe William condecora a reconocido actor de Harry Potter

En una ceremonia cargada de emotividad, el príncipe William condecoró al reconocido actor británico Warwick Davis con la Orden del Imperio Británico (OBE).

El evento, realizado este miércoles 11 de marzo, destacó no solo la vasta trayectoria del artista, sino también su incansable labor social.

Davis, de 56 años, es recordado mundialmente por dar vida al profesor Filius Flitwick en la saga de “Harry Potter” y al entrañable Ewok Wicket en “Star Wars: El Regreso del Jedi”.

Sin embargo, esta distinción civil se otorgó principalmente por su trabajo como fundador de Little People UK, organización que apoya a personas con enanismo y que creó en 2012 junto a su fallecida esposa, Samantha.

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El gesto del príncipe William con Warwick Davis

Durante la entrega de la medalla, el príncipe William se inclinó para situarse a la altura de Davis, quien padece displasia espondiloepifisaria congénita.

“Fue encantador que se pusiera a mi nivel en lugar de quedarse de pie mirándome desde arriba”, declaró Davis a la revista Hello!, valorando la cercanía del Príncipe de Gales.

Fiel a su estilo carismático, Davis compartió detalles de la breve conversación que mantuvo con el príncipe al recibir el galardón. Según relató el actor, William se mostró sorprendido de que no hubiera recibido este honor antes.

“Me sorprende mucho. Pensé que ya tenías uno. Deberías haberlo recibido hace años”, le habría dicho el príncipe William al icónico actor que le dio vida a uno de los personajes de la saga de Harry Potter.

Para el Davis, este reconocimiento es un “agradecimiento silencioso” a más de 40 años de contribución al drama y al entretenimiento.

A continuación, un registro del momento: