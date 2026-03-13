;

“Caballero de la Orden del Imperio Británico”: príncipe William condecora a reconocido actor de Harry Potter

El actor británico fue distinguido por su larga trayectoria artística y por su trabajo benéfico en una ceremonia en el Castillo de Windsor.

Sebastián Escares

“Caballero de la Orden del Imperio Británico”: príncipe William condecora a reconocido actor de Harry Potter

En una ceremonia cargada de emotividad, el príncipe William condecoró al reconocido actor británico Warwick Davis con la Orden del Imperio Británico (OBE).

El evento, realizado este miércoles 11 de marzo, destacó no solo la vasta trayectoria del artista, sino también su incansable labor social.

Revisa también:

ADN

Davis, de 56 años, es recordado mundialmente por dar vida al profesor Filius Flitwick en la saga de “Harry Potter” y al entrañable Ewok Wicket en “Star Wars: El Regreso del Jedi”.

Sin embargo, esta distinción civil se otorgó principalmente por su trabajo como fundador de Little People UK, organización que apoya a personas con enanismo y que creó en 2012 junto a su fallecida esposa, Samantha.

ADN

El gesto del príncipe William con Warwick Davis

Durante la entrega de la medalla, el príncipe William se inclinó para situarse a la altura de Davis, quien padece displasia espondiloepifisaria congénita.

“Fue encantador que se pusiera a mi nivel en lugar de quedarse de pie mirándome desde arriba”, declaró Davis a la revista Hello!, valorando la cercanía del Príncipe de Gales.

Fiel a su estilo carismático, Davis compartió detalles de la breve conversación que mantuvo con el príncipe al recibir el galardón. Según relató el actor, William se mostró sorprendido de que no hubiera recibido este honor antes.

“Me sorprende mucho. Pensé que ya tenías uno. Deberías haberlo recibido hace años”, le habría dicho el príncipe William al icónico actor que le dio vida a uno de los personajes de la saga de Harry Potter.

Para el Davis, este reconocimiento es un “agradecimiento silencioso” a más de 40 años de contribución al drama y al entretenimiento.

A continuación, un registro del momento:

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad