La nueva adaptación de “Harry Potter” sigue tomando fuerza y HBO presentó a nuevos actores que se suman a la serie

HBO se sumó a las celebraciones el Día Mundial del Libro con un anuncio que emocionó a los fanáticos de Harry Potter que esperan con ansias la nueva serie.

Desde Warner Bros. siguen trabajando en el reinicio de la aclamada saga mágica, esta vez en un formato diferente y con nuevos rostros principales detrás y frente a las cámaras.

Con el pasar del tiempo se han ido entregando importantes actualizaciones del proyecto, con las cuales conocimos al trío protagónico y otros personajes relevantes para la historia.

Ahora, desde la compañía compartieron nuevas imágenes de más jóvenes que se suman al elenco para cumplir con su parte en la adaptación de los libros de J. K. Rowling.

El nuevo grupo de actores representa el núcleo de estudiantes de las cuatro casas de Hogwarts y se une a Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout (Harry, Hermione y Ron).

Entre los recién anunciados, Gryffindor contará con Asha Soetan como Angelina Johnson, Eire Farrell en el papel de Katie Bell, Serrana Su-Ling Bliss interpretando a Alicia Spinnet, Orson Matthews en la piel de Oliver Wood y Ethan Smith dándole vida a Lee Jordan.

Slytherin suma a D’Angelou Osei-Kissiedu (Graham Montague), Laila Barwick (Pansy Parkinson), Oliver Croft (Marcus Flint), James Dowell (Lucian Bole), Cornelius Brandreth (Terence Higgs), Henry Medhurst (Peregrine Derrick), Dylan Heath (Adrian Pucey) y Eddison Burch (Miles Bletchley).

A Hufflepuff se incorporan India Moon (Hannah Abbott), James Trevelyan Buckle (Justin Finch-Fletchley), Cian Eagle-Service (Ernest MacMillan) y Jazmyn Lewin (Susan Bones).

Finalmente, Ravenclaw tendrá a Anjula Murali interpretando a Padma Patil, Eve Walls en el rol de Lisa Turpin, Aaron Zhao como Terry Boot y Scarlett Archer siendo Penelope Clearwater.

La serie, actualmente en producción en los estudios WB Leavesden, será una adaptación fiel de los libros. Además, Rowling participa directamente como productora ejecutiva, asegurando mayor similitud a sus ideas originales.

El proyecto está a cargo de Francesca Gardiner (guionista y productora principal) con dirección de varios episodios por parte de Mark Mylod. Su estreno está previsto para los primeros meses de 2027 en HBO y HBO Max.