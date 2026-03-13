Premios Oscar 2026: cuándo son, a qué hora parten y dónde ver la ceremonia en vivo desde Chile

;

La gala reunirá a las principales figuras de Hollywood y premiará a lo mejor del último año en la industria cinematográfica. Revisa acá todos los detalles.

La espera terminó para los fanáticos del cine. Este domingo 15 de marzo, el Dolby Theatre de Los Ángeles se vestirá de gala para recibir la 98.ª edición de los Premios Óscar, el máximo galardón de la industria cinematográfica global.

Aunque en esta oportunidad no hay producciones chilenas en competencia, el interés por ver quién se llevará la estatuilla a “Mejor Película” o “Mejor Actriz” sigue intacto en el público nacional.

Para seguir en vivo la entrega de estatuillas en las distintas categorías o seguir el paso de las celebridades por la alfombra roja, hay distintas opciones para verlo desde Chile.

Horarios en Chile

La ceremonia mantiene su bloque estelar para Latinoamérica. A continuación, el detalle:

  • Alfombra roja: comenzará a las 20:00 horas. Es el momento donde las estrellas desfilan sus mejores atuendos y se realizan las primeras entrevistas.
  • Ceremonia de premiación: el evento central arranca puntualmente a las 21:00 horas.

¿Dónde ver el evento en vivo?

Para esta edición 2026, las opciones se dividen entre la televisión y el streaming, permitiendo seguir la gala desde cualquier dispositivo:

Televisión

  • TNT: como es tradición, será la señal oficial para toda Latinoamérica, contando con traducción simultánea al español.

Streaming

  • Max (antes HBO Max): la plataforma de streaming ofrecerá la transmisión completa en vivo, la cual puede ser visualizada a través de distintos dispositivos electrónicos.

