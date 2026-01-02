¿Cuánto gana el Príncipe William? Revelan el millonario ingreso anual como duque de Cornualles

No hay dudas de que la realeza británica es foco de atención de miles de personas en todo el mundo, que siguen de cerca cada noticia y movimiento relacionado su vida y funcionamiento como monarquía.

Bajo este escenario, siempre resulta especialmente llamativo el aspecto económico, la distribución financiera interna que se maneja con algunos miembros de la familia.

En este sentido, al hablar de sueldos, el nombre de Williams, Príncipe de Gales, aparece como uno de los más sólidos en cuanto al notable respaldo entregado.

De acuerdo a los reportes oficiales, el salario es derivado por sus responsabilidades reales y el ingreso procede directamente de una herencia histórica que sostiene tanto obligaciones públicas como necesidades familiares.

Respecto al monto en cuestión, el Informe Anual Integrado para 2025 del Ducado de Cornualles expone un excedente distribuible de £22.9 millones ($30.9 millones de dólares) correspondiente al año fiscal 2024-2025, correspondiente al segundo año de Prince William en el cargo.

Esta cantidad financia los compromisos oficiales, actividades benéficas y costos privados que contemplan también a su familia: Kate Middleton y sus tres hijos.

Hay que recordar que William asumió este título al heredar del Rey Carlos tras su ascenso en 2022, asumiendo un rol central sin salario convencional, pero con cobertura integral de gastos.

Asimismo, el Príncipe paga impuestos sobre la renta recibida, descontando gastos domésticos no detallados públicamente.

Fuentes cercanas indican que tras la muerte de la Reina Isabel, el Príncipe de Gales se involucró “inmerso completamente” en la gestión del Ducado.

Ha realizado inspecciones clave, como la visita en mayo de 2024 al proyecto de viviendas en Newquay para combatir la escasez habitacional, además de adoptar patrocinios con la Welsh Guards Charity, la Royal Cornwall Agricultural Association y presidir la Victoria Cross and George Cross Association, pasando a patrón de Fields in Trust.