Ministro Alvarado confirma inminente extradición de Galvarino Apablaza: “Se acerca la opción real de que pueda regresar a Chile”

El nuevo ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió este miércoles al proceso de extradición del exfrentista Galvarino Apablaza desde Argentina, luego de que el gobierno encabezado por Javier Milei firmara el acto administrativo pendiente para concretar el procedimiento.

Concretamente, según las coordinaciones realizadas entre ambos países, el traslado podría materializarse durante este jueves 12 de marzo.

De acuerdo con antecedentes conocidos en las últimas horas, el proceso se encuentra en su etapa final luego de años de tramitación judicial y diplomática.

Incluso, ya existirían coordinaciones policiales para que Apablaza sea trasladado a Chile en un avión de la Policía de Investigaciones (PDI), acompañado por un equipo cercano a ocho funcionarios de la institución.

Consultado por la situación, el jefe de gabinete explicó que se trata de una causa que se ha extendido por años. “Este es un proceso de tramitación de larga data”, sostuvo.

En la misma línea, agregó que el escenario actual abre una posibilidad concreta de que el exintegrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez vuelva al país para enfrentar a la justicia.

“Al parecer se acerca la opción real de que Apablaza pueda regresar a Chile por la vía de la extradición, asumir sus responsabilidades, enfrentar a los tribunales de justicia y someterse a la jurisdicción de nuestras leyes”, afirmó.

“Entiendo que efectivamente la información que manifestaba públicamente el ministro Cordero es así. El gobierno argentino tenía un plazo para pronunciarse, ese plazo entiendo está venciendo en las próximas horas”, señaló en conversación con 24 Horas.

Alvarado añadió que “si sucede esta situación, están las operaciones debidamente coordinadas para que pueda originarse el traslado a Chile sin contratiempo y entregar a Apablaza a los tribunales de justicia de nuestro país”.

Una vez en territorio nacional, el exguerrillero deberá ser presentado ante la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien está a cargo del proceso judicial en su contra.

La eventual extradición adquiere un significado político especial para el recién asumido presidente José Antonio Kast, considerando que el próximo 1 de abril se cumplirán 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, fundador de la UDI y quien fuera profesor del actual mandatario.