Presidente Kast despliega intensa agenda a un día de asumir: reunión con autoridad de EE.UU. y “Oración por Chile”
La agenda del Mandatario incluirá encuentros políticos y actos protocolares, además de su presencia en el lanzamiento de la “Cátedra Sebastián Piñera”.
A un día de haber asumido el cargo, el Presidente José Antonio Kast desarrollará este jueves una agenda cargada de actividades, una de las cuales contará con cortes de tránsito en el centro de Santiago.
Cabe recordar que el Mandatario, tras las actividades protocolares del cambio de mando, firmó los primeros seis decretos para iniciar lo que ha denominado un “gobierno de emergencia”.
Revisa también
Las actividades del Presidente José Antonio Kast
- 09:00 horas: se reunirá en el Palacio de La Moneda con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Cristopher Landau, quien lideró la delegación norteamericana en Chile para el traspaso de mando.
- 10:15 horas: se tomará la foto oficial con su equipo de subsecretarios y, en la misma instancia, posará con su gabinete de ministros.
- 11:00 horas: se trasladará a la Catedral Metropolitana para participar de la “Oración Ecuménica por el Pueblo de Chile y el Nuevo Gobierno”.
- 15:30 horas: será parte del lanzamiento de la “Cátedra Sebastián Piñera” en la Universidad del Desarrollo.
Revisa aquí los cortes de tránsito:
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.