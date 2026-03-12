Durante la primera actividad oficial del Presidente José Antonio Kast en el Liceo Augusto D’Halmar, en Ñuñoa, la periodista Alejandra Valle protagonizó un tenso altercado con ciudadanos extranjeros que se encontraban en las afueras del establecimiento.

Según registros en video, la discusión se inició con gritos y acusaciones cruzadas, en los que se recordaron intervenciones políticas previas de Valle en su programa La Voz de los que Sobran en YouTube.

Entre los insultos, uno de los presentes le gritó: “La voz de los que lloran. Van a llorar estos cuatro años y van a llorar más”, mientras que otro cuestionó la permanencia de extranjeros en el país: “¿Por qué no se devuelve a su país?”.

El intercambio escaló cuando los participantes comenzaron a mostrar sus documentos y a reafirmar su postura política, mezclando referencias a promesas de campaña de Kast y críticas al comunismo.

Valle defendió su posición, señalando que los agresores buscaban responsabilizarla a ella de la violencia y calificando la actitud de los otros como desmedida.

El episodio también se convirtió en tema de discusión en redes sociales, donde usuarios comentaron el intercambio de manera intensa, destacando tanto los insultos hacia Valle como las respuestas de los extranjeros presentes. Las imágenes muestran que la confrontación se desarrolló en un marco de gritos, acusaciones y provocaciones verbales, sin que se registraran daños físicos, aunque sí un marcado clima de hostilidad frente a la primera actividad pública del Presidente Kast.