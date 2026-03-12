Para detener la migración irregular: Presidente Kast mandata construir “barreras físicas” en la frontera con Bolivia

El Presidente José Antonio Kast ordenó este miércoles la construcción de “barreras físicas” en la frontera con Bolivia para desincentivar la migración irregular, una de sus principales promesas electorales.

A horas de asumir el cargo, el Mandatario firmó los primeros seis decretos y anunció proyectos de ley para iniciar lo que ha denominado un “gobierno de emergencia”.

Durante un acto en el Palacio de La Moneda, el jefe de Estado nombró como “comisionado de la macrozona norte” al exvicealmirante de la Armada, Alberto Soto, quien deberá coordinar la implementación del llamado plan “Escudo Fronterizo” en las regiones del norte.

Y le pidió al recién asumido comandante en Jefe del Ejército, Pedro Varela, “colaboración activa en el aumento de funcionarios” y “le encomiendo también que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal” en la frontera con Bolivia.