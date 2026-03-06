;

VIDEO. Conquistó la liga francesa e hizo debutar a Mbappé: quién es el nuevo DT de Pulgar en Flamengo

Tras despedir a Filipe Luis, el “Mengao” anunció como su nuevo entrenador al portugués Leonardo Jardim.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images

Hace algunos días, Flamengo sorprendió a todos al comunicar la destitución del técnico Filipe Luis, quien fue despedido del club a pesar de haber conquistado 6 títulos en el último año.

Y a través de redes sociales, el “Mengao” anunció este jueves a su nuevo entrenador: se trata de Leonardo Jardim, estratega portugués de 51 años.

Antes de llegar a Flamengo, Jardim dirigió a Cruzeiro en la última temporada, donde sumó 26 victorias, 18 empates y 11 derrotas.

Revisa también:

ADN

La trayectoria de Leonardo Jardim, que abarca más de dos décadas, incluye pasos por el Camacha, Chaves, Beira-Mar, Braga, Olympiacos y el Sporting de Lisboa, antes de consolidarse internacionalmente en el Mónaco, donde conquistó la Ligue 1 y donde también hizo debutar profesionalmente a Kylian Mbappé.

Posteriormente, dirigió al Al-Hilal y Shabab Al-Ahli en Medio Oriente, regresando a Sudamérica para una etapa reciente en el Cruzeiro.

“Es un gran honor para mí entrenar a un club de la talla de Flamengo. Hablamos del club más grande de América, y es un gran prestigio. Espero estar a la altura de honrar esta camiseta y cumplir lo que siempre he buscado en mi carrera: alcanzar los objetivos del club", fueron las primeras palabras de Jardim en conferencia de prensa.

Ahora el técnico luso tiene un reto inmediato: debe preparar la final del campeonato carioca frente al Fluminense con apenas cuatro días de trabajo. El partido se jugará este domingo 8 de marzo.

