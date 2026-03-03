Ganar seis títulos en un año no basta: Flamengo despide a Felipe Luis / MAURO PIMENTEL

El mundo del fútbol no conoce de glorias pasadas y es una permanente renovación en el éxito, más aún en equipos “destinados” a campeonar siempre.

El último ejemplo de aquel exitismo lo ha brindado este martes el Flamengo, que durante la madrugada anunció el despido de su entrenador, Filipe Luis.

El exlateral venía de un 2025 soñado, habiéndose coronado campeón del Brasileirao y la Copa Libertadores con el “Mengao”, además del Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil y dos trofeos asociados a la disptua de la Copa Intercontinental (Derbi de las Américas y Copa Challenger).

De hecho, en diciembre, Filipe Luis había firmado su renovación por dos años más, pero en menos de tres meses todo quedó en nada.

En la directiva de Flamengo justificaron la decisión ante las derrotas sufridas por el club en la Supercopa de Brasil contra Corinthians y la caída en la Recopa Sudamericana ante Lanús.

La determinación, eso sí, se supo horas después de una maciza presentación ante el Madureira, al que golearon 8-0 para clasificarse a la final del Campeonato Carioca.

Así las cosas, Erick Pulgar se quedó sin entrenador y, según información de ESPN, el principal candidato para asumir en Flamengo es Leonardo Jardim, cuyo último trabajo fue dirigir a Cruzeiro hsta finales de 2025.