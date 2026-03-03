;

Ganar seis títulos en un año no basta: Flamengo despide a Felipe Luis

Aunque el exlateral fue campeón de Brasil y de Libertadores, firmando una renovación por dos años, perder dos títulos arrancando 2026 colmó la paciencia de la directiva.

Carlos Madariaga

Ganar seis títulos en un año no basta: Flamengo despide a Felipe Luis

Ganar seis títulos en un año no basta: Flamengo despide a Felipe Luis / MAURO PIMENTEL

El mundo del fútbol no conoce de glorias pasadas y es una permanente renovación en el éxito, más aún en equipos “destinados” a campeonar siempre.

El último ejemplo de aquel exitismo lo ha brindado este martes el Flamengo, que durante la madrugada anunció el despido de su entrenador, Filipe Luis.

Revisa también:

ADN

El exlateral venía de un 2025 soñado, habiéndose coronado campeón del Brasileirao y la Copa Libertadores con el “Mengao”, además del Campeonato Carioca, la Supercopa de Brasil y dos trofeos asociados a la disptua de la Copa Intercontinental (Derbi de las Américas y Copa Challenger).

De hecho, en diciembre, Filipe Luis había firmado su renovación por dos años más, pero en menos de tres meses todo quedó en nada.

En la directiva de Flamengo justificaron la decisión ante las derrotas sufridas por el club en la Supercopa de Brasil contra Corinthians y la caída en la Recopa Sudamericana ante Lanús.

La determinación, eso sí, se supo horas después de una maciza presentación ante el Madureira, al que golearon 8-0 para clasificarse a la final del Campeonato Carioca.

Así las cosas, Erick Pulgar se quedó sin entrenador y, según información de ESPN, el principal candidato para asumir en Flamengo es Leonardo Jardim, cuyo último trabajo fue dirigir a Cruzeiro hsta finales de 2025.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad