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La molestia de Fernando Gago tras el insólito empate de la U en Calera: “Da bronca”

El entrenador de los azules se mostró visiblemente molesto por, otra vez, no poder ganar ante los ‘cementeros’.

Gonzalo Miranda

Fernando Gago, entrenador de la Universidad de Chile

Fernando Gago, entrenador de la Universidad de Chile

En un encuentro lleno de dinámica, alternativas y alta tensión en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, Unión La Calera y Universidad de Chile igualaron 2-2 en el marco de la fecha 15 de la Liga de Primera. Los azules lucieron contundentes en el amanecer del compromiso, pero la escuadra local reaccionó a tiempo para evitar la caída ante su gente.

Tras el pitazo final, vino el momento de los análisis y el primero de ellos estuvo en palabras del entranador de la U, Fernando Gago, quien lamentó el empate final.

Tuvimos situaciones de partido para hacer mas abultaod el marcaor en el primer tiempo, y en el segundo no nos salió nada de lo que habíamos practicado. Seguiremos trabajando”, dijo en conversación con TNT Sports.

Visiblemente molesto, aseguró que “por ahí apresumaremos el jugar de esa manera que terminamos, pero bueno, da bronca”, finalizó el ex DT de Boca Juniors.

Con este resultado, ambos elencos cierran la jornada sumando una unidad que les obliga a seguir batallando en sus respectivas realidades de la tabla de posiciones antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Chile del próximo fin de semana.

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