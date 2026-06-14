En un encuentro lleno de dinámica, alternativas y alta tensión en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar, Unión La Calera y Universidad de Chile igualaron 2-2 en el marco de la fecha 15 de la Liga de Primera. Los azules lucieron contundentes en el amanecer del compromiso, pero la escuadra local reaccionó a tiempo para evitar la caída ante su gente.

El duelo comenzó a pedir de boca para la escuadra dirigida por la visita. Cuando el cronómetro apenas marcaba los 5 minutos de juego, el defensor Nicolás Ramírez rompió la paridad instalando el 0-1 tras una desatención defensiva local que debió ser ratificada por el VAR.

La U aprovechó el desconcierto de los “cementeros” y estiró las cifras a los 15 minutos por medio de su emblemático delantero, Eduardo Vargas. El atacante definió con clase para poner el 0-2 que hacía presagiar una tarde tranquila para los laicos y desataba la celebración en la parcialidad visitante.

La reacción “cementera”

Lejos de bajar los brazos, Unión La Calera empezó a adelantar líneas y a disputar la posesión en el mediocampo. La recompensa para la escuadra local llegó justo antes del descanso: a los 43′, Matías Campos López capitalizó una aproximación profunda para vencer la resistencia de Gabriel Castellón y decretar el descuento (1-2) con el que se fueron a vestuarios.

En el complemento, el envión anímico calerano se tradujo rápidamente en el marcador. A los 57 minutos, el juez del encuentro sancionó una pena máxima en favor de los locales. El experimentado artillero Sebastián “Sacha” Sáez asumió la responsabilidad y, con un remate certero desde los doce pasos, firmó el 2-2 definitivo.

Con este resultado, ambos elencos cierran la jornada sumando una unidad que les obliga a seguir batallando en sus respectivas realidades de la tabla de posiciones antes del inicio de la fase de grupos de la Copa Chile del próximo fin de semana.

Los goles del partido

😱🔵🔴⚽ ¡EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO!



Nicolás Ramírez aprovechó el lanzamiento de esquina para conectar el balón de cabeza y poner en ventaja a #LaU en su visita a Unión La Calera, en este #MatchdayDomingo por la Fecha 15 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026



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🔵🔴🏆 ¡Quién más que tú, Edu!



Eduardo Vargas conectó un cabezazo en el tiro libre servido por Marcelo Morales para vencer al portero Cementero y anotar el 0-2 parcial de #LaU ante Unión La Calera, en este #MatchdayDomingo por la Fecha 15 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026… pic.twitter.com/8EaL5wnXXc — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) June 14, 2026

👀⚽🔴 ¡LLEGÓ EL PRIMERO DEL LOCAL!



Matías Campos López conectó un cabezazo en el saque de esquina para anotar el primer tanto de Unión La Calera ante #LaU, en este #MatchdayDomingo por la Fecha 15 de la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026



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