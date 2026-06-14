Tensión en Medio Oriente tras ofensiva israelí: Irán amenaza con represalias y acuerdo de paz queda en riesgo

Una nueva escalada de violencia en Medio Oriente amenaza con frustrar el esperado acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

Este domingo, un bombardeo israelí contra los suburbios del sur de Beirut generó una dura reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien responsabilizó al gobierno de Benjamín Netanyahu de poner en riesgo las negociaciones que Washington busca cerrar con Teherán.

El ataque, que según autoridades libanesas dejó al menos tres personas fallecidas y varios heridos, se produjo pocas horas antes de la fecha que Trump había señalado para avanzar en un memorando de entendimiento con Irán.

Tras la ofensiva, el mandatario estadounidense manifestó públicamente su molestia con el primer ministro israelí y aseguró que “no debería haber ocurrido”, agregando que la acción militar retrasó el proceso diplomático que ambas partes mantenían en curso.

Según declaraciones recogidas por medios internacionales, Trump fue aún más duro al referirse a Netanyahu, señalando que “no tiene una puta brizna de juicio” por ordenar la operación en un momento clave para las conversaciones.

Irán amenaza con responder y crece la tensión en la región

La ofensiva israelí tuvo lugar en Dahiye, un bastión del movimiento chiita Hezbolá en Beirut. Israel aseguró que el ataque estuvo dirigido contra infraestructura militar y fue una respuesta al lanzamiento de drones desde territorio libanés hacia el norte israelí.

Sin embargo, la reacción iraní fue inmediata. El subcomandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, Sardar Asadi, advirtió que “sin duda estos crímenes no quedarán sin respuesta”, mientras que otras autoridades iraníes anticiparon una eventual represalia militar contra objetivos israelíes.

La situación también impactó las negociaciones entre Washington y Teherán. El presidente del Parlamento iraní y principal negociador del proceso, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que “es imposible hablar de seguir adelante” si Estados Unidos no demuestra capacidad para contener las acciones israelíes.

Pese al complejo escenario, Trump insistió en que el acuerdo sigue cerca de concretarse. A través de Truth Social sostuvo que “estamos muy cerca de un acuerdo que traerá paz a la región, incluido el Líbano”, e hizo un llamado a todas las partes a actuar con moderación para evitar una nueva escalada bélica.

La incertidumbre ahora se concentra en la respuesta que pueda adoptar Irán durante las próximas horas y en el impacto que ello tendría sobre las negociaciones diplomáticas impulsadas por Washington.