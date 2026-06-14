Desaprobación al Presidente Kast llega a su nivel más alto desde que asumió la presidencia, según Pulso Ciudadano

La más reciente edición de la encuesta Pulso Ciudadano mostró un complejo escenario para el Gobierno de José Antonio Kast, luego de que la desaprobación ciudadana alcanzara su nivel más alto desde el inicio de la administración.

Según los resultados correspondientes a junio de 2026, un 56,7% de los consultados desaprueba la gestión presidencial, mientras que la aprobación se ubicó en 30,5%, convirtiéndose en el segundo registro más bajo del actual Gobierno.

El estudio además evidenció una tendencia al alza en el rechazo ciudadano durante los últimos meses, consolidando una brecha cada vez mayor entre quienes respaldan y cuestionan la conducción del Ejecutivo.

Más de la mitad del país dice tener poca o ninguna confianza en Kast

La medición también abordó los niveles de confianza hacia el jefe de Estado. En ese ámbito, un 53,4% de los encuestados declaró tener poca o ninguna confianza en el mandatario, mientras que solo un 26% afirmó confiar en él.

Otro de los indicadores que llamó la atención fue la evaluación del equipo ministerial. De acuerdo con los resultados, la aprobación del gabinete cayó hasta un 24,8%, mientras que la desaprobación llegó al 61%.

Además de la evaluación política, Pulso Ciudadano consultó sobre el embargo a personas con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). La medida obtuvo un respaldo de 37,4%, mientras que un 40,4% manifestó estar en desacuerdo, evidenciando una ciudadanía dividida respecto de las herramientas de cobro para este tipo de obligaciones.

Los resultados configuran un escenario desafiante para el Ejecutivo, que deberá enfrentar los próximos meses con indicadores de aprobación y confianza en sus niveles más bajos desde el comienzo del mandato.