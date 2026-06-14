;

Desaprobación al Presidente Kast llega a su nivel más alto desde que asumió la presidencia, según Pulso Ciudadano

Más de la mitad de los encuestados desaprueba la gestión de José Antonio Kast, mientras la confianza en el Presidente se mantiene por debajo del 30%.

Juan Castillo

Presidencia

Presidencia

La más reciente edición de la encuesta Pulso Ciudadano mostró un complejo escenario para el Gobierno de José Antonio Kast, luego de que la desaprobación ciudadana alcanzara su nivel más alto desde el inicio de la administración.

Según los resultados correspondientes a junio de 2026, un 56,7% de los consultados desaprueba la gestión presidencial, mientras que la aprobación se ubicó en 30,5%, convirtiéndose en el segundo registro más bajo del actual Gobierno.

El estudio además evidenció una tendencia al alza en el rechazo ciudadano durante los últimos meses, consolidando una brecha cada vez mayor entre quienes respaldan y cuestionan la conducción del Ejecutivo.

Revisa también:

ADN

Más de la mitad del país dice tener poca o ninguna confianza en Kast

La medición también abordó los niveles de confianza hacia el jefe de Estado. En ese ámbito, un 53,4% de los encuestados declaró tener poca o ninguna confianza en el mandatario, mientras que solo un 26% afirmó confiar en él.

Otro de los indicadores que llamó la atención fue la evaluación del equipo ministerial. De acuerdo con los resultados, la aprobación del gabinete cayó hasta un 24,8%, mientras que la desaprobación llegó al 61%.

Además de la evaluación política, Pulso Ciudadano consultó sobre el embargo a personas con deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE). La medida obtuvo un respaldo de 37,4%, mientras que un 40,4% manifestó estar en desacuerdo, evidenciando una ciudadanía dividida respecto de las herramientas de cobro para este tipo de obligaciones.

Los resultados configuran un escenario desafiante para el Ejecutivo, que deberá enfrentar los próximos meses con indicadores de aprobación y confianza en sus niveles más bajos desde el comienzo del mandato.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad