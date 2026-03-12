Donald Trump pone en duda la participación de Irán en el Mundial 2026: “Realmente no creo que sea apropiado”

Cada vez falta menos para que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026, el evento deportivo más importante del mundo y una verdadera fiesta para los amantes del fútbol.

Sin embargo, aún hay mucha incertidumbre que va más allá de lo que puede ocurrir dentro de las canchas, ligada principalmente a la participación de algunos países.

Y es que el complejo escenario geopolítico que ha escalado hasta enfrentamientos bélicos en diversas partes del mundo podría tener incidencia nuevamente en el deporte rey.

Además, hay que recordar que para esta edición del torneo Estados Unidos es una de las sedes organizadoras, por lo que hay un importante factor político e ideológico detrás, sobre todo tras la relación forjada entre Donald Trump y Gianni Infantino.

Bajo este contexto, el Presidente de EE. UU. expresó sus dudas sobre la participación del equipo de fútbol de Irán, apelando a que no sería algo “apropiado” por motivos de “su propia vida y seguridad”.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump parece contradecir lo que le había transmitido menos de 48 horas antes al presidente de la FIFA respecto a este tema.

Durante una reunión en Washington D.C. el martes por la noche, Infantino indicó en Instagram que el mandatario estadounidense “reiteró que el equipo iraní está, por supuesto, invitado a competir en el torneo”.

Sin embargo, el tono cambió drásticamente tras el posteo de Donald: “El Equipo Nacional de Fútbol de Irán está invitado al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”.

Ampliar

La posición de Irán

Irán clasificó al Mundial el año pasado y tiene programados partidos de fase de grupos en Los Ángeles y Seattle, pero representantes persas faltaron la semana pasada a una reunión de planificación en Atlanta con todas las federaciones clasificadas.

El ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, declaró el miércoles en televisión estatal que, tras el asesinato de su líder por “este régimen corrupto (EE. UU.)”, “en ninguna circunstancia tenemos las condiciones para participar en el Mundial”.

“Nuestros jugadores no tienen seguridad, y fundamentalmente no existen las condiciones para la participación”, agregó, sembrando aún más incertidumbre sobre su presencia en la cita planetaria.

De todas formas, al día de hoy Irán no ha confirmado de forma oficial ninguna decisión. Asimismo, es importante recordar que cualquier decisión formal en torno al Mundial recae en la FIFA y no es responsabilidad de Donald Trump o Estados Unidos.