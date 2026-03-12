;

Por riesgo de “cortocircuito o incendio”: Sernac emite alerta de seguridad para modelos de autos vendidos en Chile

El organismo informó que serían un total de 2.998 vehículos afectados. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Por riesgo de “cortocircuito o incendio”: Sernac emite alerta de seguridad para modelos de autos vendidos en Chile

Este jueves 12 de marzo, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para varios modelos de vehículos vendidos en Chile, debido a un posible defecto en el motor de arranque.

Williamson Balfour Motors SpA informó al Sernac de la alerta para sus vehículos, marca BMW, de los siguientes modelos:

  • Serie 2: G42
  • Serie 3: G20, G21
  • Serie 4: G22, G23, G26
  • Serie 5: G30
  • Serie X3: G01
  • Serie X4: G02
  • Serie X5: G05
  • Serie Z4: G29

La alerta corresponde a los modelos mencionados comercializados en Chile entre junio del año 2017 y julio del año 2021.

Revisa también:

ADN

Según lo comunicado por la empresa, en algunos de los vehículos involucrados “el agua puede penetrar en el motor de arranque. La penetración de agua en el motor de arranque puede provocar su corrosión, resultando en la imposibilidad de arrancar el motor del vehículo".

“Adicionalmente, el agua puede causar un cortocircuito dentro del motor de arranque, lo que lleva a un sobrecalentamiento local y, en el peor de los casos, al incendio del vehículo”, detallan.

¿Cuáles son los riesgos y que deben hacer los afectados?

Los vehículos afectados con el defecto, podrían implicar riesgos en los consumidores como, por ejemplo: “Corrosión, cortocircuito, incendio, lesiones, otras”, señala el Sernac.

En total serían 2.998 las unidades de vehículos afectadas. Para verificar si un automóvil se encuentra dentro de la alerta de seguridad, hay que identificarse con el número de VIN del auto en la plataforma del Sernac (disponible aquí).

En caso de resultar afectado, hay que comunicarse directamente con la empresa a través de los puntos de contacto disponibles. A continuación, el detalle:

  • Teléfono / Call Center: 600 600 1323
  • Correo electrónico: agendamientoBMW@inchcape.cl
  • Sitio web: www.bmw.cl
  • Sucursales: https://www.bmw.cl/es/ssl/campanas-tecnicas.html
  • Consulta de alertas de seguridad: https://www.bmw.cl/es/ssl/campanas-tecnicas.html

La empresa realizará la reparación, cuya duración es de aproximadamente 1 día, y no tiene ningún costo para los consumidores afectados. El inicio de la campaña será a partir del 5 de abril de 2025.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad