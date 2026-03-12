Por riesgo de “cortocircuito o incendio”: Sernac emite alerta de seguridad para modelos de autos vendidos en Chile

Este jueves 12 de marzo, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una alerta de seguridad para varios modelos de vehículos vendidos en Chile, debido a un posible defecto en el motor de arranque.

Williamson Balfour Motors SpA informó al Sernac de la alerta para sus vehículos, marca BMW, de los siguientes modelos:

Serie 2: G42

Serie 3: G20, G21

Serie 4: G22, G23, G26

Serie 5: G30

Serie X3: G01

Serie X4: G02

Serie X5: G05

Serie Z4: G29

La alerta corresponde a los modelos mencionados comercializados en Chile entre junio del año 2017 y julio del año 2021.

Según lo comunicado por la empresa, en algunos de los vehículos involucrados “el agua puede penetrar en el motor de arranque. La penetración de agua en el motor de arranque puede provocar su corrosión, resultando en la imposibilidad de arrancar el motor del vehículo".

“Adicionalmente, el agua puede causar un cortocircuito dentro del motor de arranque, lo que lleva a un sobrecalentamiento local y, en el peor de los casos, al incendio del vehículo”, detallan.

¿Cuáles son los riesgos y que deben hacer los afectados?

Los vehículos afectados con el defecto, podrían implicar riesgos en los consumidores como, por ejemplo: “Corrosión, cortocircuito, incendio, lesiones, otras”, señala el Sernac.

En total serían 2.998 las unidades de vehículos afectadas. Para verificar si un automóvil se encuentra dentro de la alerta de seguridad, hay que identificarse con el número de VIN del auto en la plataforma del Sernac (disponible aquí).

En caso de resultar afectado, hay que comunicarse directamente con la empresa a través de los puntos de contacto disponibles. A continuación, el detalle:

Teléfono / Call Center: 600 600 1323

600 600 1323 Correo electrónico: agendamientoBMW@inchcape.cl

agendamientoBMW@inchcape.cl Sitio web: www.bmw.cl

www.bmw.cl Sucursales: https://www.bmw.cl/es/ssl/campanas-tecnicas.html

https://www.bmw.cl/es/ssl/campanas-tecnicas.html Consulta de alertas de seguridad: https://www.bmw.cl/es/ssl/campanas-tecnicas.html

La empresa realizará la reparación, cuya duración es de aproximadamente 1 día, y no tiene ningún costo para los consumidores afectados. El inicio de la campaña será a partir del 5 de abril de 2025.