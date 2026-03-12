Anuncian corte de agua en Santiago para este jueves 12 de marzo: estas son las seis comunas afectadas en la RM / Agencia Uno

Para la tarde de este jueves 12 de marzo, Aguas Andinas anunció una serie de cortes del suministro en seis comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la empresa, la interrupción del servicio se debe a trabajos de conexión y mantención. Los cortes podrían durar hasta 12 horas en algunos sectores de la capital.

Eso sí, los cortes de agua contemplan perímetros específicos de cada una de las comunas afectadas, es decir, no en su totalidad.

A continuación, los horarios y los sectores afectados con el corte de agua en la región Metropolitana:

La Florida: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas de este jueves.

Ampliar

Peñalolén: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas de este jueves.

Ampliar

Las Condes: desde las 15:00 horas de este jueves hasta las 06:00 horas del viernes.

Ampliar

Santiago: desde las 15:30 horas hasta las 23:30 horas de este jueves.

Ampliar

Puente Alto: desde las 15:00 hora hasta las 21:00 horas de este jueves.

Ampliar

Talagante: desde las 15:00 horas hasta las 21:00 horas de este jueves.