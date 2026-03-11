Octavio Rivero será operado de la rodilla y estará varios meses de baja: la U podrá reemplazarlo en el mercado

Días más que complicados son los que atraviesa la Universidad de Chile, que este martes se quedó sin entrenador tras la salida de Francisco Meneghini.

Pero la banca no es el único sitio donde los azules tienen bajas, ya que son varios los futbolistas que se encuentran lesionados, aunque hay uno que pasa por un verdadero calvario.

Se trata de Octavio Rivero, quien arrastra una sinovitis desde el inicio de la temporada, la cual solo le ha permitido disputar dos partidos en la Liga de Primera, pero que ahora buscarán atacar desde dentro.

Según información de ADN Deportes, el delantero uruguayo será operado en los próximos días de su rodilla, donde los trabajos irán dirigidos especialmente a un cartílago de su rodilla izquierda.

No obstante, esto traerá fuertes consecuencias desde lo deportivo para ambas partes, ya que deberá estar al menos cuatro meses de baja para rehabilitarse de la cirugía. Eso sí, esto abre la puerta a un nuevo refuerzo.

Desde el día en que Rivero entre a pabellón, la Universidad de Chile tendrá 15 días para presentar los antecedentes ante la ANFP y optar al artículo 14 para reemplazarlo en el mercado, siempre y cuando encuentre una variante que les llame la atención.