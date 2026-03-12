Este miércoles por la noche, O’Higgins cayó 2-0 en Colombia ante Deportes Tolima y no pudo meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero aseguró su participación en la fase grupal de la Copa Sudamericana.

En su análisis del partido tras la derrota, el DT del cuadro rancaguino, Lucas Bovaglio, comentó: “La estrategia no falló mucho en cuanto a lo que habíamos trabajado en la previa. Las situaciones más claras de Tolima fueron de contraataque. El rival aprovechó distracciones nuestras que a este nivel no se deben cometer”.

Además, el técnico celeste opinó sobre el juego del cuadro colombiano, señalando que dieron pases “intrascendentes” y que O’Higgins “no sufrió” pese al dominio del rival.

“Creíamos que lo que nos iba a complicar de Tolima era su ADN: esa posesión de pases, a veces intrascendentes, que suelen tener. Sin embargo, ante ese dominio, el equipo no sufrió”, sostuvo el entrenador del “Capo de Provincia”.

Jugador de Tolima le respondió a Bovaglio

Bryan Rovira, volante de Deportes Tolima, fue entrevistado por ESPN después del partido y le mencionaron lo que dijo Lucas Bovaglio sobre los pases “intrascendentes” y el juego que mostró el elenco cafetalero.

“Cada quien hará su análisis. Nosotros tenemos un propósito y hoy lo ratificamos. Si él ve esos pases intrascendentes, que mire cuántas opciones generamos en el primer tiempo”, respondió el mediocampista colombiano, quien jugó en Universidad Católica en 2023.