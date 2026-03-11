Entrenador brasileño admite contactos para ser el nuevo DT de la U de Chile: “Existe la posibilidad”

En la Universidad de Chile ya se encuentran en la búsqueda de un entrenador que reemplace al destituido Francisco Meneghini.

En ADN Deportes te contamos que Paulo César Turra, técnico brasileño de último paso por el Vila Nova, de la Serie B de Brasil, fue ofrecido en los últimos días y, este miércoles, en AS Chile conversaron con él sobre esta opción.

“Mis asesores me comentaron que había una publicación donde me mencionaban y un intermediario que conozco hace algún tiempo me dijo que existía una posibilidad en la Universidad de Chile. Hay que hablar, pero existe la posibilidad”, admitió el exayudante de Luis Felipe Scolari.

Al ser consultado si ha visto algo de la U en este inicio de temporada, señaló: “Vi la tabla de posiciones y vi que está bajo el décimo puesto. Está en una posición que no tiene nada que ver con el historial y la tradición de la U. Con la U siempre tienes que estar arriba, entre los primeros”.

“Conozco Chile porque jugué ahí. Incluso fue contra la U en una copa internacional. La U es uno de los grandes equipos de Sudamérica. Si hay conversaciones por delante, estoy abierto a hablar y llegar a algún denominador común. La U es un gran equipo, muy grande”, dijo sobre la opción de arribar a nuestro país.

“Felipao tenía muchas ganas de trabajar en Colo Colo”

En 2020, Luis Felipe Scolari, leyenda de los bancos brasileños, sobre todo por ser campeón del mundo con la “Scratch” en 2002, estuvo a detalles de convertirse en el nuevo entrenador de Colo Colo. De hecho, Blanco y Negro, encabezado por Aníbal Mosa, viajó a Brasil para conversar con él, aunque finalmente la opción se cayó.

Turra, quien por ese entonces seguía siendo asistente táctico de “Felipao”, aseguró que el entrenador tenía muchas ganas de dirigir al “Cacique”, aunque afirmó que desconoce los motivos por los cuales se desechó la opción.

“Sí, recuerdo esa posibilidad, pero no se dio por diferentes motivos. Felipao no habló con nosotros, el staff, sobre las razones de por qué no se concretó. Él tenía muchas ganas de trabajar en Colo Colo. ¡Muchas! Pero de esos detalles no habló con la comisión técnica”, afirmó Turra.