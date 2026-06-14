La leyenda del fútbol brasileño, Romario, protagonizó un polémico episodio tras el empate 1-1 de Brasil frente a Marruecos en el debut de ambas selecciones por la primera jornada del Grupo C en el Mundial 2026.

Todo ocurrió una vez finalizado el encuentro, durante la transmisión en vivo para la cadena de streaming CazéTV, donde el exdelantero y la reconocida periodista brasileña Fernanda Gentil analizaban el debut de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

“¿El empate sabe a derrota después de un 1-1 solamente?”, le preguntó Gentil a su compañero, sin imaginar la dura respuesta que recibiría al aire.

“Fernanda, mirá, empatar en el primer partido de un Mundial contra un equipo como Marruecos, alguien que no sabe mucho de fútbol va a tener ese pensamiento que tú tienes", respondió Romario de manera tajante.

El campeón del mundo en 1994 profundizó luego su análisis: “Somos brasileños, pero el equipo marroquí, en mi opinión, jugó mejor, tuvo más técnica y estuvo mejor posicionado. Aun así, por supuesto, tenemos mejores jugadores que Marruecos”.

Las declaraciones del exfutbolista se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron un intenso debate en Brasil. Mientras algunos calificaron sus dichos como una actitud machista, otros cuestionaron la necesidad de desacreditar públicamente y en plena transmisión a quien hoy es su compañera de trabajo.