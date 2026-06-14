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Bélgica - Egipto: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Los “Diablos Rojos” y los “Faraones” protagonizan uno de los choques más esperados de la primera fecha del Grupo G.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Soccrates Images

Uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos del Mundial 2026 se juega este lunes. Bélgica y Egipto se ven las caras en el Lumen Field Stadium de Seattle, Estados Unidos, por la primera fecha del Grupo G.

Los “Diablos Rojos”, dirigidos por Rudi García, afrontan su decimoquinta Copa del Mundo con el objetivo de volver a ser protagonistas después de la decepción sufrida en Qatar 2022, donde quedaron eliminados en fase de grupos.

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Para los “Faraones” esta es su quinta participación en la cita planetaria. Bajo la dirección técnica de Hossam Hassan y liderado por su máxima figura Mohamed Salah, aterrizan en Norteamérica con la ilusión intacta de alcanzar, por primera vez, la segunda fase.

¿Cuándo y a qué hora juegan Bélgica vs. Egipto en el Mundial 2026?

El partido entre Bélgica y Egipto, válido por la primera jornada del Grupo G, se disputa este lunes 15 de junio a las 15:00 horas de Chile. El encuentro tendrá lugar en el Lumen Field, estadio ubicado en la ciudad de Seattle, Estado de Washington.

¿Cómo ver y dónde ver en vivo el partido entre Bélgica y Egipto por el Mundial 2026?

En Chile, el compromiso entre Bélgica y Egipto será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión. Además, podrá verse por la señal de DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

El encuentro también estará disponible vía streaming en las plataformas de pago DGO y DAZN. Además, podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl.

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