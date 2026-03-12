“Fantasma” Figueroa no se cierra a volver a la U pese a tener equipo: “Para eso existen las cláusulas de salida”

Ya comenzó la búsqueda de entrenador en la Universidad de Chile y son varios los nombres que comienzan a rondar el Centro Deportivo Azul.

Tal como te contamos en ADN Deportes, nombres como los de Jorge Fossati o Paulo Turra ya están en la carpeta de Manuel Mayo para ser analizados, pero ahora es un técnico con pasado en el club quien se abre a volver.

Se trata de Marco Antonio Figueroa, actual director técnico de Comunicaciones FC de Guatemala, quien en una reciente entrevista con Bolavip Chile afirmó que está dispuesto a escuchar propuestas y mencionó una cláusula en su contrato que le permitiría salir de Centroamérica.

“Para llegar a la Universidad de Chile tienes que tener un plus, un liderazgo; tienes que tener un peso en el camarín. Por eso los equipos grandes, cuando les cuesta tener resultados, es porque tienen técnicos que no son lo que ellos creen”, dijo el “Fantasma” sobre por qué han fracasado algunos entrenadores en el cuadro azul.

“Yo a la U, cuando llegué, me dijeron ‘tienes que ir solo’, sin cuerpo técnico. Ellos me pusieron auxiliar y preparador físico, y aun así el equipo jugaba a algo. Imagínate cuando llegues a un equipo grande con todo tu cuerpo técnico trabajando con tu metodología”, recordó sobre su etapa en el club en 2013.

Acerca de la posibilidad de dejar Centroamérica y volver a los pastos del CDA, comentó: “Siempre se tiene que escuchar, por eso existen las cláusulas de salida para todos los técnicos. Uno nunca puede decirle no a nadie. Cuando hay cláusulas de salida, no hay ningún problema en escuchar ofertas de los equipos que sean”.

“Siempre lo he dicho, me enamoré de la barra de la U, del hincha de la U, porque llena los estadios. Es de las mejores aficiones que hay en el país y dirigir a la U siempre va a tener retos: o eres campeón o no sirves”, cerró el “Fantasma” Figueroa sobre la U de Chile.