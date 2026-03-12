“Invictos”: el video con que Estados Unidos resume los ataques de ‘Furia Épica’ como si fueran éxitos de un videojuego

El momento geopolítico que se vive a nivel internacional sigue siendo bastante complejo, con tensiones que ya han llegado al enfrentamiento bélico y que pueden seguir escalando incluso en más latitudes.

Como suele suceder en este tipo de escenarios, Estados Unidos se mantiene como protagonista de varias ofensivas e intervenciones en otros países donde pone su interés.

Pero, lejos de reflexionar sobre sus acciones y las consecuencias, acompañadas de un masivo rechazo por algunos sectores, la administración de Donald Trump mantiene una postura soberbia y exitista.

Y es que desde la Casa Blanca utilizaron sus redes sociales para compartir un particular video en el que se muestran algunos de los ataques de la operación ‘Furia Épica’ en contra de Irán.

El registro, con un tono burlesco, toma como referencia el videojuego Wii Sports para mostrar imágenes de operaciones militares celebrándolas como un éxito deportivo.

“Hoyo en uno” y “Strike” son algunas de las expresiones que se leen junto a vitoreos y celebraciones que se escuchan de fondo mientras aparecen clips donde se ve el impacto de misiles y bombardeos, todo con la estética del clásico juego.

Esta publicación sigue la polémica estrategia que ha adoptado EE. UU. en conflictos de impacto global, buscando promocionar sus acciones militares.

Hay que recordar que no es el primer video de este estilo que publican y tampoco han estado enfocados únicamente a Medio Oriente. Incluso han tenido problemas con grandes marcas y títulos que han reclamado por usar su material sin autorización para fines que no comparten.

¿Qué es y cómo ha funcionado Furia Épica?

La operación Furia Épica (Epic Fury) es la ofensiva militar a gran escala lanzada por Estados Unidos el 28 de febrero de 2026, en una acción conjunta con la operación Rugido del León de Israel.

El objetivo declarado por la administración estadounidense ha sido desmantelar definitivamente la infraestructura nuclear y el arsenal de misiles balísticos del régimen iraní.

En poco menos de dos semanas, los ataques han golpeado más de 5.000 objetivos estratégicos (y algunos no estratégicos), incluyendo ministerios, centros de comando y la capacidad naval en el Estrecho de Ormuz, provocando además la caída de figuras clave del liderazgo iraní, incluyendo a Alí Jamenei.

Sin embargo, detrás de la retórica de precisión quirúrgica, la ofensiva ha desatado una crisis humanitaria y económica global sin precedentes.

Se estima que el conflicto ya ha dejado más de 1.300 muertos en territorio iraní y el desplazamiento de millones de personas, mientras que el bloqueo del Estrecho de Ormuz ha disparado el precio del petróleo.

Esta realidad de devastación e inestabilidad regional choca frontalmente con la narrativa simplificada y casi lúdica que algunos canales oficiales intentan proyectar a través de montajes audiovisuales que trivializan el costo humano de la guerra.