China se burla de los países que asistieron a “Escudo de las Américas”, el evento impulsado por Trump

Un video satírico difundido por la embajada de China en EE.UU. critica la alianza de seguridad “Escudo de las Américas”, impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, y sugiere que los países latinoamericanos que se sumen podrían quedar bajo la influencia de Washington.

La pieza animada, de apenas 18 segundos, fue compartida en las cuentas oficiales de la representación china en Facebook e Instagram. En ella aparece un águila calva liderando una reunión con pequeños pájaros frente al emblema del “Escudo de las Américas”.

La semana pasada, el entonces presidente electo, José Antonio Kast, sostuvo un breve diálogo con Trump, en el marco de la cumbre con líderes conservadores donde se trataron temas vinculados a la seguridad regional.

Revisa también EE.UU. alerta a civiles iraníes que se alejen de puertos y advierte que podrían convertirse en blancos

En la escena central, el águila presiona un botón rojo colocado frente a ella. Tras activarlo, se desatan llamas fuera de la sala y las aves pequeñas, visiblemente asustadas, piden ayuda.

El águila las reúne bajo un escudo con la bandera estadounidense, pero el dispositivo termina convirtiéndose en una trampa cuando aparecen púas que las mantienen atrapadas. “La seguridad viene con algo de control”, dice el personaje al final del video.

La embajada acompañó la publicación con la frase: “¿Escudo de las Américas o grilletes de las Américas?”. El bloque fue presentado por Estados Unidos junto a una docena de países del continente, en su mayoría gobernados por administraciones cercanas a Washington.