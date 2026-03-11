;

EE.UU. alerta a civiles iraníes que se alejen de puertos y advierte que podrían convertirse en blancos

El Comando Central de Estados Unidos pidió a la población alejarse de terminales en el estrecho de Ormuz donde opera la marina iraní, mientras Teherán respondió que atacará puertos y centros económicos de la región si Washington concreta sus amenazas.

Información de

DW

Pablo Castillo

(Photo by Stringer/Getty Images)

(Photo by Stringer/Getty Images) / Getty Images

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos emitieron este miércoles una alerta a la población iraní para que evite las instalaciones portuarias civiles desde donde las fuerzas navales de Irán realizan ataques en el estrecho de Ormuz.

En dicha alerta, se advierte que no podrán garantizar la seguridad civil cerca de dichos sitios, aunque no se detallaron posibles ataques contra esas zonas.

La alerta del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) “urge a los civiles en Irán a evitar inmediatamente todos los puertos donde las fuerzas navales iraníes están operando”, indicando que los militares de EE.UU. “no pueden garantizar la seguridad civil cerca o en los sitios usados por el régimen iraní con fines militares”. El mensaje incluye a trabajadores de muelles, personal administrativo y tripulaciones.

“El régimen iraní está usando puertos civiles a lo largo del estrecho de Ormuz para conducir operaciones militares que amenazan la carga marítima internacional. Estas peligrosas acciones arriesgan las vidas de personas inocentes”, indicó el mensaje del organismo.

A la vez, avisó que “los puertos civiles usados con propósitos militares pierden su estatus de protección y se convierten en blancos legítimos de ataques militares bajo el derecho internacional”.

Irán amenaza de vuelta

La alerta se produce horas después de la divulgación de un video del almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM, en el que anunció “la misión de acabar con la habilidad de proyectar poder y acosar a los barcos del estrecho de Ormuz” tras años de “amenazas del régimen iraní al transporte comercial”.

El control de esta zona, por donde pasa una quinta parte del crudo global, ha sido clave en la guerra, y las disrupciones en su transporte han encarecido notablemente los costes del combustible. Irán respondió al mensaje de Estados Unidos advirtiendo que todos los puertos de la región podrían ser atacados por las fuerzas de Teherán como represalia.

“Si la amenaza de Estados Unidos contra los puertos de Irán se materializa, todos los puertos y centros económicos de la región serán atacados”, afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, en declaraciones a la televisión estatal. Shekarchi pidió a los países vecinos de Irán que no den refugio a las tropas estadounidenses.

