Es uno de los principales parques de la RM y una inversión de 6 mil millones promete renovarlo: así es su nuevo diseño

La municipalidad de Las Condes se sumó a la tendencia de los “megaproyectos” en Chile y presentó su ambicioso plan de remodelación para el Parque Araucano, todo esto dentro del plan de renovación de espacios verdes de la alcaldesa Catalina San Martín.

El proyecto contempla un tratamiento intensivo al que es considerado uno de los “pulmones verdes” del sector oriente de Santiago con una inversión de 6 mil millones de pesos.

Esto involucrará la creación de nuevas áreas verdes, un anfiteatro, una laguna, un aviario y un circuito de parkour para los asistentes a este espacio público.

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La alcaldesa San Martín resaltó la importancia de la inversión en los espacios públicos afirmado que “la inversión apunta a mejorar la calidad de vida de los vecinos de Las Condes en distintos ámbitos”, y que buscarán que el Parque Araucano sea un “referente a nivel Sudamericano”.