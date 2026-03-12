;

Contraloría detecta graves fallas en sistemas de televigilancia de 12 municipios en dos regiones del país

Doce reportes del ente fiscalizador evidencian irregularidades, tecnología inutilizada y ausencia de seguimiento en planes preventivos. Se ordenaron correcciones y sumarios.

Martín Neut

Cámaras de seguridad

Cámaras de seguridad / chuchart duangdaw

La Contraloría General de la República detectó diversas deficiencias en la gestión de seguridad pública de 12 municipalidades, principalmente relacionadas con sistemas de televigilancia, control administrativo y seguimiento de los planes comunales de seguridad.

Los hallazgos quedaron consignados en doce informes elaborados tras auditorías a ocho comunas de la región Metropolitana y cuatro de la región del Biobío.

Entre las principales observaciones se identificaron cámaras fuera de servicio, equipos sin uso, irregularidades en licitaciones y ausencia de sanciones ante incumplimientos de proveedores.

Revisa también:

ADN

El organismo fiscalizador instruyó medidas correctivas, regularización de procedimientos y la apertura de sumarios.

Fallas en la RM

En la región Metropolitana se detectaron fallas relevantes. En San Joaquín había cámaras inoperativas por meses —algunas por más de un año— y un dron municipal fue utilizado 31 veces sin autorización aeronáutica.

En San Bernardo se observaron tablets extraviadas o sin uso, patrullajes no acreditados y multas que no fueron aplicadas en una licitación.

ADN

Otros casos incluyen a Lo Prado, donde se detectaron contrataciones directas sin especificaciones técnicas, y a Maipú, donde 29 cámaras estuvieron fuera de servicio durante 2024, una de ellas por 302 días.

En La Cisterna también se encontraron motocicletas inutilizadas por falta de mantenimiento y vehículos sin revisión técnica vigente.

Fallas en el Biobío

En la región del Biobío, los informes revelaron problemas similares. En Concepción solo el 55% de las cámaras está conectado al sistema de monitoreo policial.

Mientras que en Talcahuano 50 de las 64 cámaras instaladas se encontraban inoperativas, varias de ellas por más de un año, lo que ha dificultado aportar imágenes a investigaciones policiales y judiciales.

Ante estas situaciones, la Contraloría instruyó a los municipios adoptar medidas para corregir las falencias detectadas y fortalecer los controles en la gestión de seguridad comunal.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad