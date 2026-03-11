Estos fueron los primeros decretos que firmó José Antonio Kast tras asumir la Presidencia de Chile / VICTOR HUENANTE

A pocas horas de asumir como Presidente de la República, José Antonio Kast firmó una serie de decretos y anunció proyectos de ley para iniciar lo que ha denominado un “gobierno de emergencia”.

Tras las actividades protocolares del cambio de mando, el Mandatario llegó a La Moneda, donde sostuvo reuniones con su gabinete y comenzó a concretar sus primeras medidas.

Seguridad y migración

Entre las decisiones iniciales se encuentra un decreto para aumentar la dotación de Carabineros y de las policías en las calles, además de impulsar medidas para reforzar el control fronterizo.

El Ejecutivo también pondrá urgencia en el Senado al proyecto que convierte en delito el ingreso irregular al país, lo que permitiría detener a migrantes que ingresen clandestinamente y facilitar su expulsión.

En la misma línea, Kast designó al vicealmirante Alberto Soto como comisionado para la Macrozona Norte, quien deberá coordinar la implementación del plan “Escudo Fronterizo” en las regiones del norte.

Asimismo, el Gobierno anunció avances en segregación carcelaria, separando a reos de alta peligrosidad y aislando a líderes del crimen organizado.

Economía, salud y reconstrucción

En materia económica, el Ministerio de Hacienda impulsará un recorte del 3% del gasto público, como parte de un ajuste fiscal cercano a US$6 mil millones.

Además, Kast decretará alerta sanitaria para enfrentar la crisis de listas de espera en el sistema de salud.

Otro de los decretos designa al ministro de Vivienda, Iván Poduje, como encargado de liderar la reconstrucción en las regiones de Valparaíso y Biobío, afectadas por incendios forestales.

Auditoría al Estado

El nuevo gobierno también pondrá en marcha una auditoría a las reparticiones públicas, proceso que estará encabezado por el ministro del Interior, Claudio Alvarado, junto a autoridades de Hacienda y Segpres.

La revisión buscará contrastar la información entregada por la administración anterior con la situación real de los organismos del Estado.