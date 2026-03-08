“No puedes pegarle cabezazos a tu compañero”: hinchas fustigan a Clemente Montes tras fuerte cruce con Matías Palavecino

Clemente Montes se llenó de críticas en redes sociales luego del tenso cruce que tuvo con su compañero Matías Palavecino anoche, durante el duelo entre O’Higgins y Universidad Católica disputado en Rancagua.

El conflicto entre ambos jugadores se originó por un tiro libre en los minutos finales del partido. Montes quería ejecutar el lanzamiento, pero Palavecino le quitó el balón y se encargó de patear el tiro libre, que casi termina en un golazo.

“Cleme” reaccionó de forma agresiva frente a esta situación. El delantero se acercó al volante argentino y le dio un cabezazo, además de dirigirle varios insultos.

😱🔥👀 ¡Pasó de todo en los descuentos!



Clemente Montes se molestó con Matías Palavecino en el lanzamiento libre para #LosCruzados, pero el argentino dibujó una obra de arte que Omar Carabalí se lució atajando a mano cambiada en este #MatchdaySábado.



— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) March 8, 2026

A raíz de este episodio, hinchas de Universidad Católica y de otros equipos salieron a fustigar a Clemente Montes en redes sociales, dejando varios comentarios negativos en la última foto que publicó el jugador en su cuenta de Instagram.

“No puedes pegarle cabezazos a tu compañero. Seré celeste, pero actitudes así no te van a llevar a nada…”, escribió un fanático de O’Higgins en el Instagram del delantero.

En la misma publicación, un hincha de la UC comentó: “¡Eso no se hace, Montes! Se te sale la cadena amigo, somos un equipo".

Otro seguidor “cruzado” le pidió a Montes que ofreciera disculpas públicas por lo sucedido: “Frena tu actitud de divo... ¡Esa no es! Disculpas públicas a Palavecino. Y baja un par de cambios... Esto es Católica".