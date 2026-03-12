“Fue una guerrera, una persona brillante”: muere influencer de 23 años tras larga lucha contra el cáncer

El mundo de las redes sociales está de luto. Esto luego de darse a conocer sobre el fallecimiento de la influencer y empresaria colombiana Carol Reyes, más conocida como Carol “The Warrior”.

La creadora de contenidos perdió la vida este miércoles 11 de marzo en una clínica de Cali, en Colombia, tras dar una larga batalla contra el cáncer.

En diciembre del 2025, Reyes relató cómo la afectó su lucha contra la enfermedad. "Fue un año que me destrozó, pero también me enseñó a reconstruirme desde cero. Este año me demostró lo fuerte que puedo ser, incluso cuando sentía que no podía más. Y ahora, al despedirme de este año, no solo cierro un capítulo. Cierro un capítulo de mí misma“, expresó en aquel momento, según consigna TMZ.

“Nunca se rindió ante cualquier dificultad”

El fallecimiento se dio a conocer por parte de la familia de la creadora de contenidos. De hecho, compartieron un comunicado en el que manifestaron: “Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de nuestra guerrera”.

“Quien fue una guerrera, una persona brillante, y un ser humano que jamás se rindió ante cualquier dificultad que se le presentó”, agregaron en la publicación de Instagram.

En esa misma línea, expresaron que “les pedimos prudencia, empatía y amor con sus familiares y amigos. La demás información sobre todo lo relacionado con el acontecimiento, la estaremos publicando en sus redes sociales”.

“Gracias por amarla, apoyarla, demostrarle tanto cariño y siempre acogerla con las manos abiertas, así mismo esperamos que sea despedida por todos nosotros”, concluyó el escrito.

Carol The Warrior contaba con más de 500 mil seguidores entre sus cuentas de Instagram y TikTok. En dichas plataformas, se dedicaba a realizar contenido de su vida diaria y, en el último tiempo, sus registros estaban enfocados en visibilizar su proceso de salud.