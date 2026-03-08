Conmoción total: influencer brasileña muere tras brutal accidente en moto y su padre se quita la vida en el lugar

Una profunda conmoción generó en Brasil la muerte de la influencer Karla Thaynnara, de 25 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido el 3 de marzo.

La tragedia se agravó horas más tarde cuando su padre, José Carlos Andrade Nogueira, falleció en el mismo lugar del siniestro tras conocer lo sucedido.

Según reportes de medios locales, la joven, conocida en redes sociales por compartir contenido relacionado con motocicletas y su afición por el motociclismo, conducía su moto por una autopista cuando colisionó con un automóvil.

El impacto provocó que cayera al asfalto, donde posteriormente fue atropellada por un camión que circulaba detrás. Equipos de emergencia llegaron al lugar, pero confirmaron que la creadora de contenido ya no presentaba signos vitales.

Poco después, su padre, un oficial retirado de la Policía Militar, llegó al sitio del accidente tras ser informado de lo ocurrido. De acuerdo con la información difundida por autoridades y recogida por distintos medios, el hombre tomó la decisión de quitarse la vida en el mismo lugar. Los agentes que se encontraban en la escena intentaron intervenir, pero no lograron impedirlo.

La familia confirmó ambas muertes a través de una publicación en redes sociales, donde expresó su dolor por la pérdida simultánea. En el mensaje también informaron que el velorio se realizó el 4 de marzo en el cementerio Campo da Esperança.

Karla Thaynnara era enfermera de profesión y en redes sociales acumulaba seguidores que seguían sus publicaciones sobre motos, rutinas de entrenamiento y momentos de su vida personal. En varias de sus fotografías aparecía junto a su hija pequeña, quien era una presencia habitual en su perfil.

La despedida en línea se llenó rápidamente de mensajes de apoyo y condolencias. Además, motociclistas organizaron una caravana como homenaje a la joven, recordando la pasión que mostraba por este mundo.