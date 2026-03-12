“Yo sí creo en un amor para toda la vida”: cantante urbano chileno le pide matrimonio a conocida influencer

El cantante urbano Gino Mella dio un paso importante en su relación sentimental, luego de pedirle matrimonio a su novia, la influencer Vania Rivas.

La pareja del artista publicó en redes sociales el romántico momento en que el intérprete de “El amor de tu vida” le entregó el anillo de compromiso, mientras compartían un viaje en Japón.

En lo que parece ser un jardín del país asiático, Gino Mella se arrodilló, sacó el anillo y le propuso matrimonio a la influencer.

“En un mundo donde muchos se acostumbraron a estar solos, yo tuve la bendición de encontrarte. Y entendí que el amor verdadero todavía existe”, expresó Rivas en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el cantante urbano compartió una historia en donde le contestó a su prometida. “Siempre soñé con este momento, porque yo sí creo en un amor para toda la vida”, manifestó.

“Sí creo en que existen las mujeres que aman apasionadamente y en los hombres que valoran a su mujer y ponen a la familia primero”, agregó el artista urbano.

Por último, Gino Mella terminó su mensaje mencionando que “sí creo en que existen personas que seguimos soñando con esto y por sobre todo creo en un Dios, que me moldeó lo suficiente para llegar a tomar decisiones como estas, y me mostró el verdadero camino de un varón”.