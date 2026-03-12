;

“Yo sí creo en un amor para toda la vida”: cantante urbano chileno le pide matrimonio a conocida influencer

“Siempre soñé con este momento”, manifestó el artista a través de sus redes sociales.

Sebastián Escares

“Yo sí creo en un amor para toda la vida”: cantante urbano chileno le pide matrimonio a conocida influencer

El cantante urbano Gino Mella dio un paso importante en su relación sentimental, luego de pedirle matrimonio a su novia, la influencer Vania Rivas.

La pareja del artista publicó en redes sociales el romántico momento en que el intérprete de “El amor de tu vida” le entregó el anillo de compromiso, mientras compartían un viaje en Japón.

Revisa también:

ADN

En lo que parece ser un jardín del país asiático, Gino Mella se arrodilló, sacó el anillo y le propuso matrimonio a la influencer.

“En un mundo donde muchos se acostumbraron a estar solos, yo tuve la bendición de encontrarte. Y entendí que el amor verdadero todavía existe”, expresó Rivas en su cuenta de Instagram.

Por su parte, el cantante urbano compartió una historia en donde le contestó a su prometida. “Siempre soñé con este momento, porque yo sí creo en un amor para toda la vida”, manifestó.

Sí creo en que existen las mujeres que aman apasionadamente y en los hombres que valoran a su mujer y ponen a la familia primero”, agregó el artista urbano.

Por último, Gino Mella terminó su mensaje mencionando que “sí creo en que existen personas que seguimos soñando con esto y por sobre todo creo en un Dios, que me moldeó lo suficiente para llegar a tomar decisiones como estas, y me mostró el verdadero camino de un varón”.

ADN

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad