Lamento en la música latina: muere cantante colombiano a los 30 años tras accidente en moto

Con colaboraciones y millones de reproducciones en YouTube, la noticia se dio a conocer en redes sociales.

El cantante colombiano Zalek falleció este martes a los 30 años tras un trágico accidente de tránsito en Medellín, confirmó su equipo de trabajo a través de redes sociales.

El artista, oriundo de Barranquilla, se trasladaba en motocicleta cuando, al intentar rebasar un vehículo, perdió el control y sufrió un fuerte golpe que le provocó lesiones fatales.

Zalek se encontraba en pleno ascenso dentro de la música urbana en Colombia, con éxitos como Party Coquette, que superó los 2 millones de reproducciones en YouTube, y Ay amor, con cerca de 10 millones de vistas.

Su estilo energético y colaboraciones con artistas como Elder Dayán, Luister La Voz y Fanny Lu consolidaron su presencia en plataformas digitales y redes sociales, donde construyó una creciente comunidad de seguidores.

La noticia del accidente generó conmoción en el ámbito musical y entre sus seguidores. El sello discográfico Sounder Records publicó un emotivo mensaje en redes: “Con el corazón roto despedimos a Zalek, un artista que llegó a nuestra familia con sueños enormes y una pasión infinita por la música. Abrazamos a su familia, amigos… Una voz como la tuya nunca muere”.

Gus Rincón, encargado de la comunicación del cantante, también compartió su pesar: “Para mí se me fue un hijo, esos que sueñas con sus sueños y quieres ver crecer. Hoy despido a Eduardo ‘el Chino’, lleno de sueños y siempre con una sonrisa”.

Zalek comenzó su carrera de manera independiente, difundiendo sus canciones y presentaciones a través de TikTok, Instagram y YouTube, lo que le permitió ganar reconocimiento rápidamente dentro del género urbano colombiano. Su música combinaba ritmos urbanos con influencias latinas, y sus letras reflejaban su visión juvenil y enérgica de la vida.

El accidente ocurrido en Medellín es investigado por las autoridades, mientras el mundo de la música lamenta la partida de un artista prometedor que dejó una huella imborrable en sus fans y colegas. La despedida de Zalek recuerda la fragilidad de la vida y el impacto de un talento que, aunque breve, logró destacarse y conectar con miles de oyentes en Colombia y América Latina.

