;

“Estamos en una emergencia de seguridad”: Gobierno condena agresión contra Rodrigo Rojas Vade

La ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, afirmó que el ataque contra el exconvencional debe investigarse y sostuvo que el hecho refleja la gravedad de la situación de seguridad que enfrenta el país.

Cristóbal Álvarez

“Estamos en una emergencia de seguridad”: Gobierno condena agresión contra Rodrigo Rojas Vade

Durante este jueves, el Gobierno se refirió a la agresión que mantiene en riesgo vital al exintegrante de la Convención Constitucional Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado con lesiones graves en la comuna de Melipilla.

El otrora convencional fue hallado durante la madrugada a un costado de la Ruta 78, con heridas de consideración en la cabeza, maniatado y rociado con bencina. De acuerdo con los primeros antecedentes, además presentaba consignas políticas escritas en sus brazos. Actualmente permanece internado en estado crítico.

Revisa también:

ADN

Consultada por el caso en conversación con Radio Infinita, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, señaló que el hecho debe ser investigado para esclarecer lo ocurrido.

“Esta es una información que tenemos desde la madrugada. Esto tiene que seguir en investigación y, bueno, esperamos que, por supuesto, se haga justicia”, afirmó la secretaria de Estado.

La portavoz añadió que “lamentablemente, es una de las múltiples situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad. Están pasando cosas que son inaceptables y sobre las cuales se requiere tomar medidas”, sostuvo.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad