“Estamos en una emergencia de seguridad”: Gobierno condena agresión contra Rodrigo Rojas Vade

Durante este jueves, el Gobierno se refirió a la agresión que mantiene en riesgo vital al exintegrante de la Convención Constitucional Rodrigo Rojas Vade, quien fue encontrado con lesiones graves en la comuna de Melipilla.

El otrora convencional fue hallado durante la madrugada a un costado de la Ruta 78, con heridas de consideración en la cabeza, maniatado y rociado con bencina. De acuerdo con los primeros antecedentes, además presentaba consignas políticas escritas en sus brazos. Actualmente permanece internado en estado crítico.

Consultada por el caso en conversación con Radio Infinita, la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini, señaló que el hecho debe ser investigado para esclarecer lo ocurrido.

“Esta es una información que tenemos desde la madrugada. Esto tiene que seguir en investigación y, bueno, esperamos que, por supuesto, se haga justicia”, afirmó la secretaria de Estado.

La portavoz añadió que “lamentablemente, es una de las múltiples situaciones que nos demuestran que en Chile estamos en una emergencia de seguridad. Están pasando cosas que son inaceptables y sobre las cuales se requiere tomar medidas”, sostuvo.