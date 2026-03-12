;

Encuentran a Rodrigo Rojas Vade maniatado y rociado con bencina en Melipilla: está en riesgo vital

El exintegrante de la Convención Constitucional fue hallado inconsciente al costado de su vehículo en la caletera de la Ruta 78, a la altura del kilómetro 59. Presentaba lesiones graves producto de aparentes golpizas.

Rodrigo Rojas Vade se defenderá: &quot;No soy un delincuente&quot;

Durante las últimas horas, el exintegrante de la Convención Constitucional Rodrigo Rojas Vade fue encontrado inconsciente y con lesiones de gravedad a un costado de la caletera de la Ruta 78, en la comuna de Melipilla.

El exactivista fue trasladado de urgencia hasta el Hospital San José de Melipilla, donde permanece internado en riesgo vital.

Según los antecedentes preliminares, Rojas Vade fue hallado junto a su vehículo —un Citroën C3 azul que utilizaba para trabajar como conductor de aplicaciones móviles— en el kilómetro 59 de la Ruta 78, vía que conecta las localidades de Pomaire y Melipilla.

En el lugar, el hombre presentaba diversas lesiones atribuibles a golpes en distintas partes de su cuerpo y además se encontraba maniatado y rociado con bencina.

El caso es investigado por el equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público. Desde la Fiscalía ECOH de la Región Metropolitana señalaron que “se traslada a Melipilla tras reportarse el hallazgo de una persona maniatada al costado de una autopista. La víctima permanece internada en el Hospital San José de Melipilla en riesgo vital”.

Personal de Carabineros llegó hasta el lugar para resguardar el sitio del suceso y realizar las primeras diligencias, mientras continúan las indagatorias para determinar las circunstancias en que el exconvencional resultó con las graves lesiones.

Por ahora, no se ha informado de personas detenidas ni de posibles responsables del ataque.

