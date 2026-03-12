PS acusa “acto de traición política” y apunta a votos entregados a cambio de beneficios tras elección de la mesa de la Cámara / Oscar Guerra

Durante este jueves, en ADN Hoy conversamos con el vicepresidente nacional del Partido Socialista, Arturo Barrios, sobre el comunicado emitido por la bancada socialista tras la elección de la mesa de la Cámara de Diputados, instancia en la que señalaron que “repudiamos un acto de traición política”.

“Había un acuerdo entre distintos partidos para lograr una mayoría en la Cámara de Diputados. Esa mayoría era importante. Hay que recordar por qué es necesario aquello”, señaló.

Consultado por los diputados que finalmente votaron en contra de ese pacto, Barrios sostuvo que —según entiende— esos votos estaban comprometidos previamente. “¿Qué es lo que ocurre? Se dio este concepto del voto libre. Yo no tengo ningún rencor respecto a aquello, pero la situación política concreta es que asume un gobierno que es de ultraderecha y que además tiene las dos cámaras, y eso es una situación compleja para el mundo que no está en esa mayoría”, afirmó.

Sobre si el comunicado apunta a los diputados Jaime Mulet y Felipe Camaño —quien finalmente quedó como vicepresidente de la Cámara— Barrios señaló que “en el caso de Mulet, entiendo que tiene que ver con la Comisión de Constitución. Eso se verá en la conformación de las comisiones. Por eso es tan importante la testera de la Cámara”.

Ante la consulta sobre si los votos se habrían entregado a cambio de algún beneficio político, el vicepresidente socialista respondió: “Exacto. Eso es, sin duda. Yo no creo que exista novedad. Lo que sí existe es frustración desde el punto de vista político”.

“No creo que exista novedad. Pero si uno ha construido una mayoría, si uno ha participado de un gobierno que hoy está de salida y de esa misma mayoría, resulta bastante criticable que después te pases a la mayoría oficialista”, sostuvo.

Barrios detalló que “la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido de la Gente, el Partido por la Democracia, el Frente Amplio y el Partido Comunista habían construido una mayoría que pierde la presidencia de la Cámara por dos o tres votos”, afirmó.

Minoría en el Congreso

“Nosotros no somos minoría en la Cámara de Diputados. Ahora, lo importante es lo que vaya a ocurrir hacia adelante. Estas mayorías finalmente van a tener que ser bien administradas y seducidas por el gobierno entrante, y no va a ser fácil esa misión”, dijo.

En ese contexto, recordó que históricamente el Congreso ha construido sus propias mayorías administrativas. “Siempre las cámaras —tanto el Senado como la Cámara de Diputados— han tenido su propia identidad y su propia manera de construir mayorías administrativas para gobernarlas”, señaló.

“Lo que pasa es que en este caso hubo un acuerdo formal. El Partido Socialista, junto al Partido por la Democracia, suscribe un acuerdo formal. No hay un rompimiento de un acuerdo previo ”, indicó.

Finalmente, Barrios planteó que las diferencias surgidas tras la votación no deberían afectar la relación entre los partidos del sector. “Yo creo que estas son diferencias menores que no afectan el concepto de unidad en la diversidad que nosotros hemos defendido. Además, ese acuerdo no es solo administrativo. También —como lo ha dicho la senadora Yasna Provoste— hay que ir construyendo los puentes necesarios para lo que venga hacia adelante”, concluyó.