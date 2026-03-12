Descubren la razón científica por la que algunos olores mantienen alejados a los mosquitos: estos son los más efectivos

Descubren la razón científica por la que algunos olores mantienen alejados a los mosquitos / Bloomberg Creative Photos

Un estudio científico identificó el mecanismo que explica por qué ciertos olores de origen vegetal funcionan como repelentes naturales para los mosquitos.

El hallazgo podría ayudar a desarrollar productos más eficaces para prevenir picaduras y enfermedades transmitidas por estos insectos.

La investigación, publicada en Nature Communications, reveló que especies como Aedes aegypti y Aedes albopictus poseen un receptor olfativo llamado OR49, que les permite detectar el borneol, un compuesto presente en varias plantas.

Cuando los mosquitos perciben esta sustancia, el receptor envía una señal al cerebro que provoca una reacción de rechazo, haciendo que el insecto se aleje.

Para comprobar su función, los científicos eliminaron el gen responsable del receptor en algunos mosquitos. Los insectos modificados dejaron de reaccionar al borneol y mostraron menos tendencia a evitarlo.

Los investigadores creen que comprender este sistema podría ayudar a crear nuevos repelentes más efectivos, basados en sustancias capaces de activar el mismo mecanismo de rechazo en los mosquitos.

Plantas y aceites que pueden ayudar a ahuyentar mosquitos

1. Alcanfor (Cinnamomum camphora)

Es una de las fuentes naturales más ricas en borneol.

Su aceite esencial se ha usado durante años en productos repelentes.

Tiene un aroma fuerte que muchos insectos evitan.

2. Romero (Rosmarinus officinalis)