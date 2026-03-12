;

Descubren la razón científica por la que algunos olores mantienen alejados a los mosquitos: estos son los más efectivos

El hallazgo podría ayudar a desarrollar productos más eficaces para prevenir picaduras.

Javiera Rivera

Descubren la razón científica por la que algunos olores mantienen alejados a los mosquitos

Descubren la razón científica por la que algunos olores mantienen alejados a los mosquitos / Bloomberg Creative Photos

Un estudio científico identificó el mecanismo que explica por qué ciertos olores de origen vegetal funcionan como repelentes naturales para los mosquitos.

El hallazgo podría ayudar a desarrollar productos más eficaces para prevenir picaduras y enfermedades transmitidas por estos insectos.

La investigación, publicada en Nature Communications, reveló que especies como Aedes aegypti y Aedes albopictus poseen un receptor olfativo llamado OR49, que les permite detectar el borneol, un compuesto presente en varias plantas.

Revisa también

ADN

Cuando los mosquitos perciben esta sustancia, el receptor envía una señal al cerebro que provoca una reacción de rechazo, haciendo que el insecto se aleje.

Para comprobar su función, los científicos eliminaron el gen responsable del receptor en algunos mosquitos. Los insectos modificados dejaron de reaccionar al borneol y mostraron menos tendencia a evitarlo.

Los investigadores creen que comprender este sistema podría ayudar a crear nuevos repelentes más efectivos, basados en sustancias capaces de activar el mismo mecanismo de rechazo en los mosquitos.

Plantas y aceites que pueden ayudar a ahuyentar mosquitos

1. Alcanfor (Cinnamomum camphora)

  • Es una de las fuentes naturales más ricas en borneol.
  • Su aceite esencial se ha usado durante años en productos repelentes.
  • Tiene un aroma fuerte que muchos insectos evitan.

2. Romero (Rosmarinus officinalis)

  • Contiene pequeñas cantidades de borneol junto con otros compuestos aromáticos.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad