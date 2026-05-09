Accidente ferroviario en Chiguayante: EFE suspende servicio para este lunes tras desrielamiento de carros

Un accidente ferroviario registrado durante la madrugada del sábado en Chiguayante, Región del Biobío, obligó a EFE Sur a suspender parte de sus servicios de pasajeros para este lunes, luego del desrielamiento de nueve carros de un tren de carga que transportaba celulosa hacia un puerto regional.

La emergencia ocurrió pasadas las 05:00 horas a la altura de la estación Chiguayante y provocó daños en la infraestructura ferroviaria, además de la interrupción parcial de uno de los corredores ferroviarios más importantes del sur del país.

Aunque el incidente no dejó personas lesionadas, sí generó importantes complicaciones operacionales y bloqueos en el cruce ferroviario Santa Sofía.

Durante la jornada, la empresa confirmó la llegada de grúas especializadas para retirar los carros afectados, labores que se extenderán durante todo el domingo para posteriormente iniciar la reparación de las vías dañadas.

EFE Sur implementará buses y plan especial de contingencia

Debido a los trabajos de recuperación, EFE Sur informó que este lunes 11 de mayo no circularán trenes en el tramo afectado de Chiguayante, situación que impactará principalmente a usuarios de los servicios Corto Laja y Línea 1.

Frente a este escenario, la empresa coordinó junto a la Seremi de Transportes del Biobío un plan de contingencia que incluirá buses de apoyo y refuerzo de recorridos de transporte público entre Pedro Medina y la Estación Concepción.

Según detalló la compañía, durante este domingo se entregará información oficial sobre frecuencias, puntos de combinación y cantidad de buses habilitados para enfrentar la contingencia.

Pese a la suspensión parcial, EFE Sur aclaró que otros recorridos ferroviarios continuarán operando con normalidad, entre ellos los servicios Laja–Pedro Medina y Concepción–Talcahuano.

La empresa proyecta que una de las vías ferroviarias pueda quedar habilitada desde el martes 12 de mayo, permitiendo la reanudación parcial del tránsito de trenes de pasajeros y carga. Sin embargo, las obras de recuperación total podrían extenderse hasta el jueves debido a la complejidad técnica de las reparaciones.

Mientras continúan las faenas en terreno, la compañía reiteró el llamado a los usuarios a mantenerse informados a través de sus canales oficiales para conocer actualizaciones sobre el servicio y las medidas de contingencia.