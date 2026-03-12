Esta bebida podría ayudar a los gamers a mantenerse concentrados durante horas, según estudio / Kerkez

Elegir agua con gas en lugar de agua natural podría ayudar a mantener la concentración y reducir la fatiga durante largas sesiones frente a una pantalla, según sugiere un estudio de la Universidad de Tsukuba, en Japón.

La investigación, publicada en la revista científica Computers in Human Behavior Reports, analizó a 14 jugadores, quienes participaron en dos sesiones separadas de tres horas jugando un simulador de fútbol virtual.

En una ocasión bebieron agua natural y, en la otra, agua con gas. Los resultados mostraron que quienes consumieron agua carbonatada mantuvieron mejor su nivel de atención y reportaron menor cansancio.

“En comparación con el agua natural, el agua con gas redujo significativamente el aumento de la fatiga subjetiva, mejoró el disfrute y ayudó a preservar la función ejecutiva”, señalaron los investigadores en el estudio.

Para evaluar el impacto de la bebida, los científicos midieron distintos indicadores, como tiempos de reacción, tamaño de las pupilas —un indicador de fatiga—, niveles de estrés físico y sensación de cansancio reportada por los propios jugadores.

Según los resultados, quienes bebieron agua con gas no solo se sintieron más concentrados, sino que también disfrutaron más la sesión de juego. Además, observaron que los jugadores cometieron menos faltas.

Los científicos creen que el efecto podría estar relacionado con el dióxido de carbono presente en el agua carbonatada, que estimularía receptores sensoriales en la boca conocidos como canales TRP, lo que aumentaría el estado de alerta del cerebro.

Sin embargo, los autores reconocen que el estudio no analizó directamente el mecanismo fisiológico detrás de este efecto, por lo que serán necesarias investigaciones adicionales para confirmarlo.

Aunque el experimento se centró en jugadores de videojuegos, los especialistas creen que los resultados podrían tener implicancias para otras actividades que requieren concentración prolongada.