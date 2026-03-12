Carabinero resulta baleado tras enfrentarse con sujetos cuando regresaba a su casa en Talcahuano
El uniformado, perteneciente a la Tenencia de San Pedro de la Paz, fue trasladado a un hospital y será operado por una fractura.
Durante la madrugada de este jueves, un funcionario de Carabineros fue víctima de un ataque armado en la comuna de Talcahuano, región del Biobío, que lo dejó con una mano baleada.
Según antecedentes preliminares, el hecho ocurrió cerca de las 04:00 horas en la intersección de calle Héctor Brañas con pasaje Canessa, cuando el uniformado se dirigía a su domicilio tras salir de su servicio nocturno.
De acuerdo a la información proporcionada por el delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, el carabinero “escuchó a unos sujetos que amenazaron con dispararle. Como escuchó disparos, él utilizó su arma personal, se produjeron algunos intercambios y resultó herido en una mano”.
“Debe ser operado”
“Debido a esta situación, fue trasladado al Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde debe ser operado producto que su mano está fracturada, pero en general se encuentra en un buen estado de salud”, añadió.
Asimismo, Julio Anativia precisó que la víctima es un cabo de la Tenencia de San Pedro de la Paz, y manifestó su solidaridad con Carabineros: “Expresarle nuestro apoyo en todas estas situaciones en que se ve involucrado personal de la institución”.
