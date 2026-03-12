“Cosas como esas hay que rechazarlas de plano”: Desbordes por mensajes pancartas contra Kast en el Instituto Nacional

José Antonio Kast recién comienza su mandato como el nuevo Presidente de Chile y ya comienzan a verse las primeras manifestaciones por parte de la ciudadanía.

Durante la jornada del 11 de marzo se registraron algunos incidentes en Plaza Italia y sus alrededores. Además, hubo tensión con un grupo de detractores en su visita al Liceo Augusto D’halmar de Ñuñoa.

Pero uno de los episodios que más llamativos es la manifestación realizada por algunos estudiantes del Instituto Nacional en Santiago.

Entre las consignas planteadas se colgó un lienzo con un mensaje directo y cuestionando la llegada del republicano al poder.

“Un tirano electo no es algo nuevo, es el reflejo del sistema que nos somete”, dice parte del escrito, con una postura clara al referirse a Kast.

“Con la memoria intacta nos levantamos. En pie de guerra contra toda autoridad”, agrega junto al símbolo anarquista.

Como era de esperarse, el hecho generó la reacción inmediata por parte de algunas autoridades, principalmente del oficialismo, quienes rechazaron rotundamente el mensaje.

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, repudió la exhibición de pancartas y lienzos hostiles en el emblemático liceo. Además, los escritos estuvieron acompañados por representaciones violentas que aumentaron las tensiones.

Proyecciones violentas

Entre las imágenes se mostraba al Presidente con “una pistola en la cabeza”, según denunció el alcalde: “Ayer había un lienzo en el Instituto Nacional con el retrato del Presidente con una pistola en la cabeza. Cosas como esas hay que rechazarlas de plano y ojalá transversalmente”.

Durante la jornada de este jueves el conflicto escaló a enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros, involucrando bombas molotov y pirotecnia cerca del establecimiento.

Desbordes identificó a los autores como “personas de ultraizquierda y anarquistas, antisistemas mezclados, que no toleran este tipo de alternancias decididas por la ciudadanía. Son actos profundamente antidemocráticos”.