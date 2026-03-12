;

“Cosas como esas hay que rechazarlas de plano”: Desbordes por mensajes pancartas contra Kast en el Instituto Nacional

Entre lienzos, pancartas y dibujos violentos, se registró un enfrentamiento con Carabineros.

José Campillay

“Cosas como esas hay que rechazarlas de plano”: Desbordes por mensajes pancartas contra Kast en el Instituto Nacional

José Antonio Kast recién comienza su mandato como el nuevo Presidente de Chile y ya comienzan a verse las primeras manifestaciones por parte de la ciudadanía.

Durante la jornada del 11 de marzo se registraron algunos incidentes en Plaza Italia y sus alrededores. Además, hubo tensión con un grupo de detractores en su visita al Liceo Augusto D’halmar de Ñuñoa.

Pero uno de los episodios que más llamativos es la manifestación realizada por algunos estudiantes del Instituto Nacional en Santiago.

Entre las consignas planteadas se colgó un lienzo con un mensaje directo y cuestionando la llegada del republicano al poder.

Revisa también:

ADN

Un tirano electo no es algo nuevo, es el reflejo del sistema que nos somete”, dice parte del escrito, con una postura clara al referirse a Kast.

Con la memoria intacta nos levantamos. En pie de guerra contra toda autoridad”, agrega junto al símbolo anarquista.

Como era de esperarse, el hecho generó la reacción inmediata por parte de algunas autoridades, principalmente del oficialismo, quienes rechazaron rotundamente el mensaje.

Mario Desbordes, alcalde de Santiago, repudió la exhibición de pancartas y lienzos hostiles en el emblemático liceo. Además, los escritos estuvieron acompañados por representaciones violentas que aumentaron las tensiones.

Proyecciones violentas

Entre las imágenes se mostraba al Presidente con “una pistola en la cabeza”, según denunció el alcalde: “Ayer había un lienzo en el Instituto Nacional con el retrato del Presidente con una pistola en la cabeza. Cosas como esas hay que rechazarlas de plano y ojalá transversalmente”.

Durante la jornada de este jueves el conflicto escaló a enfrentamientos entre encapuchados y Carabineros, involucrando bombas molotov y pirotecnia cerca del establecimiento.

Desbordes identificó a los autores como “personas de ultraizquierda y anarquistas, antisistemas mezclados, que no toleran este tipo de alternancias decididas por la ciudadanía. Son actos profundamente antidemocráticos”.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad