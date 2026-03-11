Tensión en liceo de Ñuñoa por visita de Kast: centro de alumnos publica comunicado para evitar protestas

La visita del presidente electo José Antonio Kast al Liceo Augusto D’Halmar generó un clima de tensión entre estudiantes y la comunidad escolar este miércoles, luego de que el centro de alumnos difundiera un mensaje pidiendo evitar cualquier tipo de movilización durante la jornada.

A través de una declaración dirigida a los alumnos, la organización estudiantil sostuvo que su principal objetivo es resguardar el ambiente dentro del establecimiento. En ese sentido, indicaron que buscan “mantener un ambiente de respeto, tranquilidad y sana convivencia dentro del establecimiento y a no movilizarse de ninguna manera” durante la actividad programada.

Según explicaron, el margen de acción del centro de estudiantes frente a este tipo de situaciones es reducido, por lo que optaron por llamar a la cautela entre los alumnos.

En su mensaje, plantearon que sus posibilidades de intervenir o tomar medidas frente al contexto generado por la visita son acotadas, lo que motivó el llamado a evitar protestas o acciones que puedan escalar el conflicto.

El comunicado también advirtió que eventuales manifestaciones podrían tener consecuencias disciplinarias. En esa línea, recordaron que “cualquier tipo de manifestación o alteración del normal desarrollo de la jornada escolar puede derivar en sanciones por parte de la dirección del establecimiento”.

“Actuar con responsabilidad”

En el cierre del texto, los representantes estudiantiles insistieron en la importancia de actuar con prudencia frente al escenario que se generó con la visita del líder del Partido Republicano.

“Hacemos un llamado a todas y todos a actuar con responsabilidad, a no arriesgarse y a cuidar su integridad personal, priorizando el respeto, la tranquilidad y el bienestar de la comunidad educativa”, señalaron.