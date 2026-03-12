¿Vuelve la lluvia a Santiago? Estos son los días clave que tendrían precipitaciones la próxima semana / VICTOR HUENANTE

Pese a las altas temperaturas durante este 2026, la posibilidad de un nuevo episodio de lluvia en Santiago comenzó a tomar fuerza de cara a la próxima semana.

Según el Instituto Meteorológico de Noruega se proyectan precipitaciones para dos jornadas clave de la Región Metropolitana: martes 17 y miércoles 18 de marzo .

De acuerdo con esa proyección, el evento comenzaría durante la tarde del martes, cerca de las 15:00 horas, con un monto estimado de 2,8 milímetros.

Luego, las precipitaciones continuarían durante la madrugada y la mañana del miércoles, con un acumulado que podría llegar hasta los 11 milímetros, siempre según el mismo reporte entregado por el portal meteorológico noruego.

El panorama, de todos modos, todavía no aparece completamente consolidado entre los distintos servicios meteorológicos. Algunas versiones no muestran agua para las jornadas mencionadas e incluso hablan de hasta 28°C de máxima.

Bajo ese contexto, la recomendación es seguir la actualización de los modelos durante los próximos días, ya que este tipo de eventos puede variar en intensidad, horario y cobertura con el paso de las horas.