;

¿Un funcionario del nuevo gobierno te bloqueó en redes? Está prohibido y puedes denunciar ante Contraloría

El organismo fiscalizador señala que las cuentas usadas para informar sobre funciones públicas no pueden restringir usuarios. Estos son los pasos a seguir.

Pablo Castillo

Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by Matthias Balk/picture alliance via Getty Images)

Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by Matthias Balk/picture alliance via Getty Images) / picture alliance

Las autoridades y organismos públicos no pueden bloquear a ciudadanos en redes sociales cuando utilizan esas cuentas para difundir información oficial o de interés público. Así lo ha establecido la Contraloría General de la República, que incluso habilitó mecanismos para que las personas puedan denunciar este tipo de situaciones.

El criterio está contenido en el dictamen N.º 18.671 de 2019, donde el organismo fiscalizador señala que las cuentas institucionales en plataformas digitales forman parte de los canales de comunicación del Estado.

Revisa también

ADN

Por ello, los perfiles de las autoridades de gobierno están sujetos a principios como la publicidad, transparencia y acceso a la información, lo que impide bloquear o restringir a usuarios.

La misma interpretación se aplica cuando una autoridad utiliza una cuenta personal para comunicar asuntos vinculados a su cargo. En esos casos, la Contraloría ha indicado que el perfil queda sometido a las mismas obligaciones que una cuenta institucional, por lo que tampoco corresponde bloquear a personas que intenten acceder a la información publicada.

El organismo sí ha señalado que las autoridades pueden realizar moderación proporcional de contenidos, por ejemplo eliminando comentarios ofensivos o que vulneren normas de convivencia digital. Sin embargo, esa facultad no incluye el bloqueo total de usuarios.

Método para denunciar ante Contraloría

Quienes se vean afectados por este tipo de restricciones pueden presentar una denuncia a través del sitio web de Contraloría. Para ello deben ingresar a contraloria.cl, dirigirse a la sección “Atención Ciudadana”, luego a “Servicios CGR en línea” y seleccionar “Denuncia en línea”, donde se puede identificar a la autoridad o servicio público involucrado.

En la denuncia es posible adjuntar capturas de pantalla que acrediten el bloqueo y citar los dictámenes del organismo, entre ellos el N.º 18.671 de 2019 y el N.º 6.696 de 2020, que han establecido los criterios aplicables al uso de redes sociales por parte de autoridades mientras ejercen funciones públicas.

ADN

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad