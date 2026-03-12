Chilena es escogida la mejor árbitra de taekwondo de América: “Es el premio al esfuerzo, a lo que dejo por crecer” / Instagram @federaciontkdchile

El pasado 5 de marzo, en el marco de los Premios a lo mejor del año, la árbitra internacional chilena Dania González fue distinguida por la Unión Panamericana de Taekwondo (PATU) como la mejor árbitra femenina del continente americano en la modalidad de Kyorugi. Este prestigioso reconocimiento se desarrolló durante el US Open 2026, uno de los eventos más relevantes del circuito internacional del taekwondo.

El premio celebra años de trayectoria, constancia y participación en competencias de alto nivel, consolidando a la jueza nacional como una referente del arbitraje en América y proyectando el nombre de Chile en el mapa mundial de este deporte.

En conversación con ADN Deportes, Dania González repasó su trayectoria en el arbitraje, y comentó cómo fue su formación en 1998, a los 17 años: “No me gustaba el combate, encontraba feo tener que pegarle a alguien sin motivo. En esa época, el poomsae no estaba tan desarrollado, y el hermano de mi maestro llegó a formar árbitros en su escuela. En ese momento pocas mujeres entrenaban y menos arbitraban”.

Su primer evento como árbitra marcó un antes y un después. Tras recibir insultos y gritos de un espectador, rompió en llanto en el baño. Su maestro le dijo que no volviera, pero ella decidió regresar: “Me lavé la cara y volví, y nunca nadie más interrumpió mi camino pese a gritos”. Esa resiliencia definió su carrera.

Desde 2012, Dania González es árbitra internacional, y desde 2017 arbitra para la World Taekwondo. Ha participado en torneos continentales, panamericanos, Grand Prix, Grand Slam, mundiales y dos Juegos Olímpicos.

Dada su experiencia, le es fácil encontrar diferencias notorias con las competencias nacionales: “En Chile los eventos son desordenados, pero a nivel internacional todo es preciso. Si dicen que empieza a las 9, a las 9 estamos llamando a los deportistas. Hay presión televisiva, espera para transmisiones a Corea, cámaras, coaches y países. La experiencia te da tranquilidad para manejar esa presión”.

Dania González también fue coordinadora nacional de árbitros de Kyorugi en Chile desde 2022, un período que considera provechoso pese a desafíos personales y la necesidad de cubrir múltiples eventos semanales, aun con apoyo de colegas internacionales. Dejó el cargo en 2024 para dedicarse más a su hijo pequeño, y lamenta que el departamento esté “a la deriva” por inestabilidad federativa.

La importancia del premio para Dania González

Se enteró del galardón hace unas tres semanas. Sabía que era posible tras ser nominada por World Taekwondo como una de las mejores del mundo y ser la mejor árbitra femenina en el Mundial sub 21 de Nairobi 2025, algo que cataloga como una nota alta en su carrera profesional porque “sentía que mis colegas internacionales de la federación mundial me aplaudían y hacían sentir como una igual, ya no era un pollito, ya podía sentirme más grande”.

La fecha del evento coincidía con el cumpleaños de su marido, pero él la animó para asistir. Emocionada, compró pasaje y disfrutó la ceremonia. “Mi carrera ha sido muy dura y silenciosa. Nosotros somos la sombra de los deportistas; entre menos nos veamos, mejor. Este reconocimiento me llena de orgullo y satisfacción, especialmente por mis padres, marido e hijo, que sacrifican tiempo conmigo. Es el premio al esfuerzo, a lo que dejo por crecer”.

Dania González considera que el premio es “maravilloso” para un país pequeño y lejano. Chile destaca en taekwondo con deportistas como Ignacio Morales, Felipe Oliveros, Joaquín Churchill, Fernanda Aguirre y antes Jenny Contreras, además de su maestro Mario Mandel, que fue presidente de la federación. “Siempre hay un chileno bien representado, que nos conozcan por cosas buenas me emociona”, recalcó.

Mirando hacia adelante, ya clasificó en el campamento de Sogamoso (Colombia) para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Sus próximos pasos se concentran en el Mundial Juvenil en Taskent, Uzbekistán, a desarrollarse en abril, y que es el inicio del proceso para clasificar a los Juegos de la Juventud en Senegal 2026. “Este año será de muchos eventos para ir trabajando igual que los deportistas haciendo carrera; y el próximo año hay que mantenerse para seguir en proceso a Los Ángeles 2028, que será un reto difícil pero trataré de conseguirlo”, cerró la jueza en ADN Deportes.